La relación entre ciudadanos, periodismo y política, clave para una democracia sana

Disclosure statement

Mercedes Medina Laverón es la Investigadora Principal del proyecto ReMeD “Resilient media for Democracy in the digital age”, financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa de la Unión Europea. Referencia:101094742. Ha recibido fondos de esos organismos para la ejecución de los objetivos de dicho proyecto, citados en el artículo.

Blanca Basanta Vázquez does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.