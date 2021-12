Lelah banget karena berita buruk? Tenang, Anda tidak sendirian…

Pada 1983, Anne Murray dari Kanada merilis satu lagi lagu hitsnya. Namun, yang satu ini menghasilkan reaksi berbeda dari yang biasa dilakukan para penggemarnya. [A Little Good News] adalah balada suram yang merangkum suasana hari ini:

“One more sad story’s one more than I can stand; Just once how I’d like to see the headline say; ‘Not much to print today, can’t find nothin’ bad to say’ […] We sure could use a little good news today.”

“Satu lagi cerita sedih, saya sudah tidak tahan; Saya ingin, sekali saja, koran membuat judul; ‘Tidak banyak yang harus dicetak hari ini, kami tidak dapat menemukan hal buruk untuk diberitakan’ […] Kita butuh sekali sedikit kabar baik hari ini.”