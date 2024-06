L’histoire de l’UE à travers ses élargissements successifs

Dans les quatre articles ci-dessous, l’historien Sylvain Kahn (Sciences Po) présente les grandes étapes de l’évolution de l’Union européenne de sa naissance en 1957 jusqu’à nos jours.

La Communauté économique européenne naît du Traité de Rome en 1957. Elle se compose alors de six États : la France, l’Italie, la RFA, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Seize ans plus tard, elle s’ouvre à trois pays supplémentaires : le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark. L’Europe des Six devient l’Europe des Neuf.

Comprendre l’histoire de l’UE par ses élargissements successifs : de 1957 à 1973

Les années 1980 voient trois pays du sud du continent, récemment sortis de dictatures d’extrême droite, s’arrimer à leur tour à l’Union : avec l’entrée de la Grèce en 1981 on parle d’Europe des Dix, puis d’Europe des Douze quand l’Espagne et le Portugal adhèrent à leur tour en 1986.

Comprendre l’histoire de l’UE par ses élargissements successifs : de 1973 à 1986, cap au Sud

Après l’effondrement du bloc soviétique, trois pays qui n’avaient jusqu’alors pas voulu intégrer la CEE, devenue UE en 1993, rejoignent les Douze en 1995 : il s’agit de l’Autriche, de la Suède et de la Finlande. C’est l’Europe des Quinze.

Comprendre l’histoire de l’UE par ses élargissements successifs : de 1986 à 1995, place aux neutres

Le plus grand élargissement se déroule en 2004, avec l’entrée de dix pays d’un coup : huit issus de l’ancien « bloc de l’Est » – Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie – et deux petits États insulaires méditerranéens – Malte et Chypre. L’Europe des Vingt-Cinq existera jusqu’en 2007, année de l’arrivée de la Bulgarie et de la Roumanie. Cette Europe des Vingt-Sept passera à Vingt-Huit avec l’entrée de la Croatie en 2013, avant de redevenir l’Europe des Vingt-Sept en 2016 du fait du Brexit.

Comprendre l’histoire de l’UE par ses élargissements successifs : 2004-2007-2013, la réunification de l’Europe