Los abuelos hacen mucho más que cuidar a los nietos cuando pasan tiempo con ellos

Disclosure statement

Las investigaciones aquí referenciadas se han realizado en el Proyecto de I+D+I “Ocio intergeneracional en el marco de la nueva normalidad. Educación, oportunidades y desafíos” (PID2020-119438RB-I00) (años 2021-2024) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ana Ponce de León Elizondo, Eva Sanz Arazuri, Magdalena Sáenz de Jubera Ocón, and María Ángeles Valdemoros San Emeterio do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.