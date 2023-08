Los frutos secos, deliciosos aliados para combatir el deterioro cognitivo

Disclosure statement

Prof. Jordi Salas Salvadó reported receiving research support from the Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Educación y Ciencia, the European Commission, the USA National Institutes of Health; receiving consulting fees or travel expenses from Eroski Foundation, Instituto Danone, Nestle, and Abbott Laboratories, receiving nonfinancial support from Hojiblanca, Patrimonio Comunal Olivarero, the California Walnut Commission, Almond Board of California, La Morella Nuts, Pistachio Growers and Borges SA; serving on the board of and receiving grant support through his institution from the INC International Nut and Dried Fruit Council and the Eroski Foundation; and personal fees from Instituto Danone; Serving in the Board of Danone Institute International.

Jiaqi Ni recibe fondos de Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FPU 20/00385).

Nancy Babio recibe fondos del Instituto de Salud Carlos III.

Stephanie K. Nishi recibe fondos de Canadian Institutes of Health Research y es miembro voluntario de la organización sin fines de lucro Plant-Based Canada.