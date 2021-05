Los vertederos son una fuente de alimento para muchas aves: ¿qué pasará si los cerramos?

Disclosure statement

Alejandro López García ha recibido fondos de Fundación Universidad Complutense de Madrid en relación al proyecto "Seguimiento y análisis de la población de Cigüeña blanca en el VRSU de Alcalá de Henares". Actualmente Alejandro López García esta financiado por un contrato predoctoral UCM Fundación Banco Santander (CT63/19-CT64/19).

Ana Sanz Aguilar and Jose I. Aguirre do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.