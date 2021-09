Maxence : « Comment les mots sont-ils nés ? Je veux dire table, chaise, baignoire, comment sont-ils venus ? »

Nous sommes tellement habitués à utiliser des mots au quotidien pour discuter, communiquer, penser et comprendre le monde qu’il est facile d’oublier leur existence. Pourtant, dès qu’on les regarde d’un peu plus près, on voit à quel point ils sont uniques et mystérieux. D’où viennent-ils donc ? Il y a deux questions en une : d’abord, d’où viennent les mots dans le langage humain ? Puis, pourquoi dit-on table, chaise et baignoire pour désigner ces objets en français ?

Pourquoi pour désigner une chaise utilise-ton le mot « chaise »

Les linguistes n’ont pas encore trouvé les réponses exactes, mais il y a quelques hypothèses. D’abord, les mots ne semblent exister que chez les humains au sein du règne animal. Les animaux savent communiquer de manière très développée (même les abeilles et les fourmis !), mais les humains ont la capacité unique de créer et utiliser un immense nombre de mots pour parler de leurs expériences. Nous avons évolué d’une certaine manière pour développer ces compétences.

La question de l’évolution du langage est très difficile à résoudre : nous savons parler depuis longtemps avant l’invention de l’écriture, peut-être depuis plusieurs millions d’années. Nous avons peu de preuves qui nous montrent à quoi ressemblaient le langage et les mots, quand ils sont apparus, où et sur quelle durée…

Contrairement aux dinosaures, ils n’ont pas laissé de fossiles ! En tout cas, à un moment donné, nos ancêtres ont eu le besoin de communiquer de manière plus riche pour chasser, survivre en groupes, et transmettre leurs savoirs. Notre cerveau et notre appareil vocal ont évolué pour nous permettre de créer des mots, notamment des noms, qui désignent des objets concrets autour de nous. À l’époque, on parlait peut-être de silex, de mammouths ou de fougères… Aujourd’hui, on parle souvent des meubles que nous avons appris à construire, comme les tables, les chaises ou les baignoires !

Avec ces noms, on peut décrire certains traits essentiels qui font un mot. Mais attention, ces mots sont ceux du français, notre langue actuelle, qui n’existait pas à la Préhistoire ! Aussi, un mot est souvent exprimé par la parole, mais pas toujours ; il peut l’être aussi par des gestes, par exemple dans les langues des signes, qui sont aussi riches que les langues parlées.

De la chose, au mot

Si on prend l’exemple du nom table en français, on constate qu’un mot est composé de plusieurs couches. La linguistique étudie ces couches avec beaucoup de détail, mais ici on peut distinguer deux grandes couches : la forme et le sens. La forme, c’est ce à quoi ressemble le mot quand on le dit ou qu’on l’écrit : table est composé de consonnes et de voyelles, de deux syllabes « ta – bleu » et on le représente avec 5 lettres sur le papier. Le sens, c’est ce que veut dire le mot : ici, le nom table renvoie à l’idée d’une table dans notre esprit, par exemple : « un meuble avec quatre pieds et une surface plane, sur lequel on peut manger ou travailler assis sur une chaise ». Avec tout ceci, on a un mot qui nous permet de désigner un objet autour de nous qui correspond aux critères. Essaye ce jeu avec chaise et baignoire !

Cameron Morin

Les premiers humains doués de parole ont donc commencé par se mettre d’accord sur des mots, qui, avec leurs règles de grammaire, ont constitué une langue ! Au fil de l’histoire, les langues et les mots ont beaucoup changé de forme, apparu ou disparu selon les nouvelles choses que nous avons inventées ou abandonnées. La langue française que nous parlons aujourd’hui est un des fruits de ces changements. L’étude de l’histoire des mots s’appelle l’étymologie. En français, un grand nombre de mots nous sont hérités du latin, une langue ancienne parlée dans la civilisation romaine qui a fait naître les langues « romanes » contemporaines (dont le portugais, l’espagnol, le français, et l’italien). Il se trouve que table, chaise et baignoire proviennent toutes trois du latin !

Même s’ils sont discrets dans leur emploi quotidien, les mots donnent un indice sur la spécificité de l’espèce humaine sur Terre. Ce sont des petites unités de formes et de sens, mais elles ont une grande richesse culturelle, et même une histoire qui peut être retracée, même si les premiers mots inventés sur Terre resteront un mystère !

Si toi aussi tu as une question, demande à tes parents d’envoyer un mail à : tcjunior@theconversation.fr. Nous trouverons un·e scientifique pour te répondre.