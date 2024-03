Medir las constantes vitales de los bosques en tiempo real para conservarlos y protegerlos

Disclosure statement

Raquel Esteban recibe fondos de: Proyecto ATLANTIS (PID2020-113244GA-C22) y del grupo consolidado UPV/EHU IT-1648-22

Ana-Maria Hereş ha recibido fondos de proyectos nacionales: PN-III-P1-1.1-PD-2016-0583 (NATIVE; 2018-2020) y PN-III-P1-1.1-TE-2019-1099 (REASONING; 2020-2022), ambos financiados por la Unidad Ejecutiva para el Financiamiento de la Educación Superior, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (UEFISCDI), Ministerio de Investigación, Innovación y Digitalización y Ministerio de Educación (Rumania).

Francisco San Miguel Oti recibe fondos de Proyecto ATLANTIS (PID2020–113244GB-C21) del Ministerio de Ciencia e Innovación de España y su beca predoctoral (PRE2021-100258) del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

Jorge Curiel Yuste recibe fondos de: Proyecto ATLANTIS (PID2020–113244GB-C21), the Basque Government through the BERC 2022–2025 program, and the Spanish Ministry of Science and Innovation through the BC3 María de Maeztu excellence accreditation (MDM-2017–0714) and the European forest soils – HoliSoils (EU Horizon 2020 Grant Agreement No 101000289)

Lorena Ruiz de Larrinaga recibe fondos del Proyecto ATLANTIS (PID2020-113244GA-C22), del grupo consolidado UPV/EHU IT-1648-22 y del Programa Predoctoral de Formación de Personal Investigador no Doctor del Gobierno Vasco.