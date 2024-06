O que são nootrópicos e eles realmente estimulam seu cérebro?

Disclosure statement

O Dr. Nenad Naumovski recebeu financiamento do National Health and Medical Research Council, do Malaysian Health and Research Council, do governo da ACT, da Dementia Research Foundation, da Arthritis ACT, da Australian Association of Gerontology, da Hospital Foundation e do ACT Board of Secondary Studies. Ele recebeu financiamento universitário da Universidade de Newcastle (Austrália), da Universidade Nacional Australiana, da Universidade de Canberra, da Universidade Monash, da Universidade de Medicina Chinesa de Pequim e do Ministério da Saúde Politécnico de Jacarta. Recebeu financiamento do setor da Assistive Technology Australia, Chiron Health Products, Capitol Chilled Foods Australia, Archer Daniels Midland e Australian Beverage Council. Recebeu financiamento para viagens da Nutrition Society of Australia, do Australian Institute of Food Science and Technology e da Australian Atherosclerosis Society. Ele é membro da Nutrition Society Australia, da Australian Atherosclerosis Society, do Australian Institute of Food Science and Technology, da Asian-Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular Disease, da International Society for Nutritional Psychiatry, da Early Intervention in Mental Health, da Nutrition Society of United Kingdom e da American Society for Nutrition. Não tenho conhecimento de que nenhuma das empresas mencionadas nesta divulgação esteja envolvida na pesquisa ou comercialização dos nootrópicos mencionados neste artigo.

Amanda Bulman recebe financiamento da Universidade de Canberra. Ela é membro do Instituto Australiano de Ciência e Tecnologia de Alimentos.

O Dr. Andrew McKune já recebeu financiamento do ACT Health Research and Innovation Fund, do Australian Institute of Sport, da Dementia Research Foundation, da Arthritis ACT, da Australian Association of Gerontology, da Hospital Foundation, da University of Canberra, da Chiron Health Products e da Archer Daniels Midland. Ele é membro da International Society for Nutritional Psychiatry (Sociedade Internacional de Psiquiatria Nutricional) e da International Early Intervention and Prevention in Mental Health Association (Associação Internacional de Prevenção e Intervenção Precoce em Saúde Mental). Não tenho conhecimento de que nenhuma das empresas mencionadas nesta divulgação esteja envolvida na pesquisa ou comercialização dos nootrópicos mencionados neste artigo.