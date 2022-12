Où dormir quand on n’a pas de domicile ?

Dormir ne va pas de soi pour tout le monde. La question du sommeil et du repos se pose évidemment de manière criante quand on s’intéresse aux personnes sans-abri qui peuplent nos centres-villes. Cela est d’autant plus vrai pour les personnes sans-domicile qui n’accèdent pas aux centres d’hébergement. Pour comprendre les options qu’ils privilégient pour passer la nuit, et les logiques de survie sous-tendues, il faut repartir de l’expérience et du point de vue des sans-abri eux-mêmes.

Plusieurs critères président aux choix contraints qu’ils opèrent pour s’accommoder des moments de repos. Les lieux appropriés temporairement sont évalués au regard de leur confort matériel (abri, chauffage, salubrité, mobilier…), de la sécurité qu’ils procurent (visibilité ou invisibilité des lieux d’élection, possibilité ou non d’en limiter l’accès, nécessité de se protéger des agressions, possibilité de dormir en groupe pour se protéger mutuellement…) ou encore de l’intimité qu’ils permettent (solitude, calme ou promiscuité et bruit). Ils se différencient également en fonction de la liberté qu’ils octroient ou qu’ils brident (horaires d’ouverture et de fermeture, règlement intérieur ou non, contrôle plus ou moins fort des illégalismes).

Ces facteurs conduisent les sans-abri à opter pour des solutions variées afin de passer la nuit et se reposer tant bien que mal. Ces options vont de la sollicitation des centres d’hébergement d’urgence (via le 115 et la mise à l’abri à la nuitée notamment) à l’installation de tentes dans l’espace public, en passant par l’appropriation de parcelles de parkings souterrains, l’ouverture de squats, l’invitation chez des tiers ou l’occupation d’interstices urbains comme des parvis, des porches abrités ou des dessous de pont.

Chacune de ces solutions éphémères offre des avantages et des inconvénients au regard des critères sus mentionnés. Certains sans-abri préfèrent dormir durant la journée afin de se protéger des potentielles agressions qu’ils ont peur de subir pendant la nuit. Ils passent alors la nuit à arpenter la ville en marchant et somnolent en journée, dans l’espace public, relativement protégés par la présence des passants.

Avantages et inconvénients des lieux de repos

Les hébergements d’urgence offrent généralement des conditions matérielles normalisées et sécurisées (chambre, lit, chauffage, accès à l’eau et aux sanitaires, possibilité de fermer sa porte à clé…). Ils imposent néanmoins une collectivité qui n’est pas toujours souhaitée et une promiscuité menaçante exposant aux vols, aux agressions et aux souillures symboliques (traces de sangs, d’urine, déchets de matériel d’injection, etc.). Qui plus est, ces lieux institués de l’assistance font état de règles de fonctionnement souvent perçues comme contraignantes par les sans-abri (impossibilité d’y inviter des connaissances, interdiction d’y consommer alcools et drogues, horaires d’ouverture et de fermeture qui s’imposent aux « usagers », etc.). Cela limite l’appropriation des lieux, à tel point que certains préfèrent ne pas y recourir.

La solution qui semble la plus enviée est celle qui consiste à dormir chez un tiers (un ami, un membre de la famille) offrant l’hospitalité plus ou moins durablement. Les conditions optimales de confort, de sécurité, d’intimité et de liberté y sont généralement réunies, sans que s’imposent des contraintes institutionnelles. La cohabitation soulève néanmoins souvent des difficultés pouvant mettre un terme à la solidarité prodiguée.

Bien qu’elle relève de l’illégalité, la possibilité d’accéder à un squat – entendons un local vacant illégalement habité, qu’il s’agisse d’un appartement, d’un bâtiment public désaffecté ou d’un garage – constitue une option qui présente quant à elle plusieurs caractéristiques intéressantes.

Elle offre la possibilité de s’y établir en groupe et sans contrainte comportementale tout en bénéficiant d’un certain confort matériel (pièces fermées et abritées, ameublement, éventuel accès à l’eau et à l’électricité…). Cela favorise évidemment l’appropriation des lieux.

Cependant, dormir dans un squat collectif expose à des visites impromptues limitant ainsi l’intimité et le sentiment de sécurité, sans compter sur l’éventualité d’être expulsé par les forces de l’ordre ou d’autres squatteurs menaçants. Il faut néanmoins disposer de certaines compétences pour ouvrir des squats et s’y maintenir.

Le dilemme de l’intimité

À l’instar des tentes et parkings souterrains, d’autres options sont mobilisées par les sans-abri pour dormir : elles accordent la possibilité de recréer un « chez-soi » rudimentaire individuellement ou collectivement défendu. Si elles s’avèrent limitées sur le plan du confort matériel qu’elles apportent (faibles protections contre les intempéries, indigence du mobilier, absence d’accès à l’eau et aux sanitaires…), ces solutions permettent néanmoins de s’aménager des espaces d’intimité et de liberté où inviter des amis et consommer sans entrave de l’alcool et/ou des drogues. En revanche, parce qu’elles s’inscrivent dans des espaces reclus et soustraits à la vue des passants, ces options suscitent aussi l’insécurité en exposant à d’éventuelles agressions contre lesquelles il vaut mieux se prémunir (par la présence de chiens, la protection mutuelle du groupe, le fait d’avoir un couteau sous la main, etc.).

Par ailleurs, certains sans-abri élisent domicile dans des recoins d’espace public, à même la rue, où ils dorment à la vue des tous, le plus souvent dans un simple sac de couchage. Quoiqu’ils semblent alors exposés au regard et aux interpellations des passants, c’est précisément cette perte d’intimité et de confort qui assure leur sécurité, dans la mesure où les caméras de vidéosurveillance et la proximité des citadins dissuadent les agresseurs potentiels.

Finalement, en étudiant leurs points de vue et leur expérience de la survie à partir d’une approche ethnographique, on constate que les sans-abri disposent de multiples options pour trouver des lieux où dormir, quoique chacune d’elle atteste d’aspects (matériels, juridiques, sociaux…) qui en rappellent la précarité. Les choix s’opèrent alors au regard de dialectiques qui articulent différemment la visibilité et l’invisibilité, la liberté et les contraintes, la sécurité et l’intimité.

Finalement, les lieux qu’occupent les sans-abri sont concurrencés et soumis aux aléas de la précarité. Généralement, au fil de leur expérience de la survie, les sans-abri sont amenés à mobiliser successivement différentes options pour dormir, plutôt qu’en privilégier une seule. Leurs nuits sont donc toujours susceptibles d’être tourmentées.