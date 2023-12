OVNIs: como os astrônomos estão procurando por sondas alienígenas perto da Terra

Tem havido um interesse crescente em objetos voadores não identificados (OVNIs) desde que o relatório do Pentágono de 2021 revelou o que parecem ser objetos anômalos no espaço aéreo dos EUA, apelidados de fenômenos aéreos não identificados (em inglês, unidentified aerial phenomena ou, simplesmente, UAP). Avançando rapidamente para 2023, a Nasa já formou um painel para investigar os relatórios e nomeou um diretor para a pesquisa de UAP.

Um escritório recém-fundado do Pentágono também divulgou imagens de misteriosos orbes metálicos. O que talvez seja mais notável é que David Grusch, um ex-oficial de inteligência, testemunhou sob juramento perante o Congresso dos EUA, afirmando que havia entrevistado cerca de 40 pessoas envolvidas em programas secretos que lidavam com OVNIs acidentados.

Estou interessada em pesquisar o céu em busca de objetos físicos alienígenas que possam um dia nos dizer se estamos sozinhos na galáxia. Considere o seguinte: em nossa própria galáxia, a Via Láctea, há 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra, potencialmente habitáveis.

A engenhosidade humana nos permitiu projetar e lançar sondas como a Voyager e a Pioneer, capazes de alcançar as estrelas mais próximas. Iniciamos esforços como o programa Breakthrough Starshot, que visa alcançar a estrela próxima Alpha Centauri em apenas algumas décadas, explorando métodos inovadores de propulsão. Enviar uma sonda pode ser mais econômico do que enviar comunicação por rádio ou laser se não houver necessidade de pressa.

Se os seres humanos podem enviar uma sonda para outra estrela, por que outra civilização não poderia enviar uma sonda para o nosso Sistema Solar? Essa sonda poderia chegar ao cinturão principal de asteroides e ficar à espreita em um asteroide.

Ou poderia chegar à Terra, entrando em nossa atmosfera. Se observada, seria marcada como um “OVNI”. Uma civilização capaz de produzir e enviar sondas poderia enviar milhões delas em missões exploratórias por toda a nossa galáxia.

Alguns podem argumentar que essas sondas só poderiam existir se aderissem às leis da física e da engenharia como as entendemos hoje. Entretanto, a humanidade é uma civilização relativamente jovem, e nosso conhecimento está em constante evolução.

Embora os seres humanos tenham sonhado em voar por milênios enquanto contemplavam os céus, só se passaram 120 anos desde que os irmãos Wright realizaram o primeiro voo motorizado. Isso foi há quase o mesmo tempo em que Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade especial.

É realmente tão difícil imaginar que uma civilização centenas de milhares de anos mais antiga que a nossa poderia ter aprendido mais sobre as leis da física ou desenvolvido mais alguns truques de engenharia?

Se uma civilização evoluísse para a inteligência artificial (IA), ela poderia sobreviver por milhões de anos. Isso poderia significar que ela consideraria casualmente a lentidão de uma estrela vizinha como nada mais do que um passeio de lazer.

Dito isso, poucos astrônomos ficaram impressionados com os vídeos da Marinha dos EUA ou com os relatórios do governo. Precisamos de evidências e dados significativamente melhores do que os que foram apresentados

Revelando OVNIs

Como podemos testar se há sondas extraterrestres perto da Terra e se elas podem estar ligadas ao possível fenômeno dos OVNIs? Há muitas opções. A análise de materiais de OVNIs potencialmente acidentados poderia fornecer provas irrefutáveis. Isso exigiria técnicas de última geração para determinar se esses destroços apresentam características de fabricação exóticas ou distintamente diferentes.

A obtenção dessas amostras exóticas, se de fato existirem, pode ser um desafio - há rumores de que elas estejam nas mãos de empresas privadas. Mas a legislação recentemente proposta pode oferecer uma solução para esse problema nos Estados Unidos, determinando que todos os materiais artificiais de qualquer inteligência não humana sejam entregues ao governo dos EUA.

Nos projetos que lidero, estamos procurando objetos artificiais não humanos por meio de flashes curtos de luz no céu noturno. Normalmente, os flashes curtos ocorrem quando uma superfície plana e altamente reflexiva, como um espelho ou vidro, reflete a luz do sol. No entanto, isso também pode ser resultado de um objeto artificial que emite sua própria luz interna.

Esses flashes de luz curtos às vezes se repetem e seguem uma linha reta à medida que o objeto cai no espaço durante sua órbita ao redor da Terra. É por isso que os satélites geralmente aparecem como flashes de luz repetidos nas imagens.

Placas fotográficas históricas tiradas antes do lançamento do Sputnik 1 em 1957 revelaram a presença de nove fontes de luz (transientes) que aparecem e desaparecem em uma hora em uma pequena imagem, desafiando as explicações astronômicas. Em alguns casos, as fontes de luz transitórias estão até mesmo alinhadas, como quando flashes curtos vêm de objetos em movimento.

A descoberta mais recente desse tipo mostra três estrelas brilhantes em uma imagem datada de 19 de julho de 1952 (coincidentemente, a mesma época dos famosos voos de OVNIs em Washington). As três estrelas nunca mais foram vistas.

A busca por sondas alienígenas no céu noturno moderno representa um desafio sério, mas necessário. Um novo programa de pesquisa, conhecido como ExoProbe, busca flashes curtos de luz de possíveis objetos alienígenas com a ajuda de vários telescópios.

Para verificar a autenticidade de cada flash, ele deve ser observado em pelo menos dois telescópios diferentes. Como esses telescópios estão separados por centenas de quilômetros, qualquer flash de luz causado por um objeto dentro do Sistema Solar interno permite a medição da paralaxe - a mudança aparente na posição de um objeto visto de dois pontos diferentes - e o cálculo da distância até o objeto.

O projeto ExoProbe também usa seus próprios métodos para filtrar os flashes de luz dos milhões de fragmentos de detritos espaciais e milhares de satélites que estão no céu. Ao adicionar um telescópio que obtém espectros em tempo real (as distribuições de comprimento de onda da luz) dos objetos em um campo amplo, é possível analisar os transientes antes que eles desapareçam no nada.

Por fim, o aumento do número de telescópios melhora ainda mais a precisão na medição da paralaxe e na determinação da localização tridimensional real do objeto. Em última análise, o objetivo é identificar qualquer objeto alienígena em potencial e trazê-lo de volta à Terra para um estudo mais aprofundado.

Cerca de 60 anos de buscas por civilizações extraterrestres nas frequências de rádio não resultaram em nenhum candidato. Estamos em um momento em que novos caminhos devem ser explorados. Isso significa que podemos finalmente concentrar nossa atenção mais perto de casa. Independentemente do resultado, essa jornada é certamente uma homenagem à nossa curiosidade insaciável.