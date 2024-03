Óxido nítrico: la molécula que mejora la salud cardiovascular y ayuda a las plantas a adaptarse al estrés

Disclosure statement

Los autores reciben fondos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE) proyecto PID2022-142968NB-I00, y de la Universidad Pública de Navarra. Los autores han solicitado una patente a la Oficina Europea de Patentes, para una patente de tipo PCT, titulada ‘‘Aldoximes as NO donors, and their uses as plant architecture modifiers and in therapy’’ con el número de solicitud PCT/EP2023/071478, y cuyos titulares son la Universidad Pública de Navarra, La Universidad del País Vasco, y la Universidad de León.

Para la elaboración de este estudio, el autor recibe fondos de investigación de la Universidad Pública de Navarra.

Javier Buezo recibe fondos de ‘‘Recualificación del sistema universitario español 2021-2023. Universidad Pública de navarra. Beca financiada por European Union-Next Generation (EU).

Marina Urra recibe fondos de investigación del Gobierno de Navarra (0011-0537-2020-000027).

Pedro López-Gómez ha recibido fondos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea

Víctor Martínez Merino does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.