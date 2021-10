Paroles de chercheurs : l’émotion collective en recherche

Read more: Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

Une série de podcasts pour transmettre l’émotion de la découverte scientifique. Rencontrez des scientifiques qui vous racontent l’émotion de la découverte, la passion de la recherche et comment elle se pratique au quotidien. Moments en solo, travail en équipe, implication d’une communauté internationale, pratiquer la démarche scientifique est plein de rebondissements, de surprises et de doutes.

Guillaume Hébrard est directeur de recherche au CNRS, il travaille à l’Observatoire de Haute Provence et à Institut d’Astrophysique de Paris. Il nous raconte comment l’émotion de quelques chercheurs lors de la découverte de la première planète extra-solaire s’est répandue à toute une communauté, puis au grand public.

Pour lui, les émotions sont un moteur mais la joie de la découverte peut aussi être un piège, car il faut éviter de croire trop rapidement que ses résultats sont valides : il arrive très souvent que l’on ait mal compris quelque chose, ou fait une erreur.

Crédits : Une production Making Noise par Making Waves et The Conversation France. Conception, Elsa Couderc, Françoise Marmouyet et Fabrice Rousselot. Direction artistique, Alexandre Plank. Coordination, Hervé Marchon. Production et réalisation, Pauline Josse. Mixage, Martin Delafosse. Musique, Emma Esdourrubailh. Lecture de texte, Hervé Marchon

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science, qui a lieu du 1er au 11 octobre 2021 en métropole et du 5 au 15 novembre 2021 en outre-mer et à l’international, et dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition a pour thème : « Eureka ! L’émotion de la découverte ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.