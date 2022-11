Read more: Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

La cinquième édition du Forum mondial Normandie pour la Paix – une manifestation annuelle dont The Conversation France est partenaire – s’est déroulée cette année les 23 et 24 septembre sous le mot d’ordre « À bas les murs ! Ces enfermements qui font les guerres ». Dans la continuité de ces deux journées qui ont donné lieu à une vingtaine de conférences et débats entre universitaires, responsables politiques et personnalités de la société civile, nous vous proposons deux podcasts, avec deux intervenants au Forum : l’historienne Sabine Dullin (Sciences Po), spécialiste de la Russie et de l’URSS, et le politologue Patrick Maurus (Inalco), expert des deux Corées.

Le premier épisode, en compagnie de Sabine Dullin, revient sur les 28 années d’existence de l’un des murs les plus célèbres de l’Histoire : celui de Berlin, érigé en 1961 et abattu en 1989.

Ce sinistre édifice qui entourait la totalité de Berlin Ouest était immédiatement devenu le symbole de la division de l’Europe, voire du monde, en deux camps antagonistes. Sa chute, rapidement suivie de celle de l’URSS et de l’ensemble du « bloc communiste », avait, croyait-on, annoncé l’avènement d’une ère de paix et de coopération. Mais un nouveau schisme s’est progressivement fait jour entre la Russie et le reste de l’Europe. Tandis que la plupart des anciens satellites de Moscou intégraient l’OTAN, un revanchisme russe de plus en plus sensible s’est exprimé, dont l’invasion de l’Ukraine le 24 février 2022 a été l’aboutissement sanglant. Si bien que le continent apparaît aujourd’hui plus que jamais scindé en deux parties…

Sabine Dullin, qui a notamment publié La Frontière épaisse (éditions EHESS) en 2014, un Atlas de la guerre froide (éditions Autrement) en 2017 et L’Ironie du destin. Une histoire des Russes et de leur Empire (éditions Payot) en 2021, nous permet de mieux comprendre ces processus qui semblent condamner l’Europe à des scissions sans cesse renouvelées.

