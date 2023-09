¿Puede el mundo académico ser más amable con la maternidad? Diez ideas sencillas

Disclosure statement

Esther Sebastián González recibe fondos del Ministerio de Ciencia por medio de la ayuda RYC2019-027216-I financiada por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por el FSE invierte en tu futuro

Ana Sanz Aguilar recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación y del FSE invierte en tu futuro a través de un contrato Ramón y Cajal (RYC-2017-22796). IMEDEA es un centro de excelencia con la acreditación "Maria de Maeztu" (ref. CEX2021-001198/ financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033)

Irene Pérez Ibarra recibe fondos del Ministerio de Ciencia por medio de la ayuda RYC2019-027247-I financiada por MCIN/AEI /10.13039/501100011033 y por el FSE invierte en tu futuro.

Alejandra Morán Ordóñez, Eva Graciá Martínez, and Mar Sobral do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.