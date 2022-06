¿Qué se ha hecho en la legislatura recién terminada en Andalucía?

Disclosure statement

jbhar@upo.es recibe fondos de la Junta de Andalucía por los proyectos "El conflicto en la política española (P18-RT-5234)" y "PERIELITE (UPO-FEDER 1380883)".

Antonio M. Jaime-Castillo recibe fondos de la Junta de Andalucía a través del proyecto "El conflicto en la política española (1980-2018). El nuevo escenario de Andalucía en perspectiva comparada" (P18-RT-5234) liderado por el profesor J. B. Harguindéguy

Xavier Coller recibe fondos de la Junta de Andalucía a través del proyecto "El conflicto en la política española (1980-2018). El nuevo escenario de Andalucía en perspectiva comparada" (P18-RT-5234) liderado por el profesor J. B. Harguindéguy.

Beatriz Carrasco Ariza does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.