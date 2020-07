¿Qué son los aerosoles y por qué son tan peligrosos ante la pandemia de COVID-19?

Disclosure statement

Byron Erath recibe apoyo de la National Science Foundation y el National Institutes of Health. Tiene filiación con la American Society of Mechanical Engineers y la American Physical Society, división Fluid Dynamics.

Andrea Ferro recibe apoyo de la National Science Foundation. Tiene filiación con la American Association for Aerosol Research, la International Society of Indoor Air Quality and Climate y la International Society for Exposure Analysis.

Goodarz Ahmadi recibe apoyo de la National Science Foundation. Es becario de la American Society of Mechanical Engineers (ASME) y de la American Society of Thermal and Fluid Engineers (ASTFE). Es miembro de la International Society for Porous Media (InterPore).