Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus et comment peut-on le prévenir ? Réponses aux questions clés

*En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une stratégie mondiale pour éradiquer le cancer du col de l'utérus d'ici à 2030. Il s'agit du quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes, qui a fait environ 350 000 victimes dans le monde en 2022. Plus de 80 000 de ces décès ont été enregistrés en Afrique subsaharienne.

Actuellement, une femme meurt toutes les deux minutes de cette maladie, qui est causée par le papillomavirus humain (HVP). Le cancer du col de l'utérus peut être évité. La stratégie mondiale repose sur trois piliers : faire en sorte que 90 % des filles soient vaccinées contre le papillomavirus avant l'âge de 15 ans, que 70 % des femmes subissent un dépistage avant l'âge de 45 ans et que 90 % des femmes atteintes d'un cancer invasif soient prises en charge. Nous nous sommes entretenus avec une équipe de chercheurs et d'oncologues qui se consacrent à l'élimination du cancer du col de l'utérus en Afrique pour en savoir plus sur cette maladie.

Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus ?

Le cancer du col de l'utérus se développe dans la partie inférieure de l'utérus, reliée au vagin. Près de 90 % des cas sont dus à une infection persistante par le papillomavirus humain (HVP), une infection sexuellement transmissible.

Les cellules du col de l'utérus se divisent et se développent normalement de manière contrôlée. Cependant, lors d'un contact sexuel avec une personne porteuse du HPV, les cellules externes du col de l'utérus peuvent être infectées. L'exposition continue au virus altère ces cellules, provoquant leur croissance incontrôlée et la formation de lésions précancéreuses (appelées dysplasie).

Ces cellules anormales, bien qu'elles ne soient pas encore cancéreuses, peuvent le devenir si elles ne sont pas traitées. Ce processus est graduel et peut prendre des années. Une femme ne remarquera probablement rien de différent car il n'y a pas de symptômes avant les stades avancés.

Bien que le HVP soit une infection répandue et la cause principale du cancer du col de l'utérus, toutes les personnes infectées ne développeront pas la maladie. Environ 90 % des infections disparaissent en l'espace d'un an. Environ 10 % sont oncogènes, c'est-à-dire que des cellules normales se transforment en cellules cancéreuses. Les infections à HVP peuvent évoluer vers un cancer du col de l'utérus ou un précancer, ce qui signifie que certaines cellules développent des anomalies qui les rendent plus susceptibles de devenir cancéreuses.

Il existe plus de 100 souches connues de HVP. Les types 16 et 18 sont considérés comme à haut risque et sont les souches les plus courantes. Ils sont responsables de plus de 70 % des cas de cancer du col de l'utérus dans le monde.

Qui est le plus à risque ?

L'infection par le HVP est très répandue chez les personnes sexuellement actives. Elle survient souvent sans aucun symptôme. Sa prévalence est particulièrement élevée chez les jeunes femmes au cours des premières années d'activité sexuelle.

La plupart des nouvelles infections disparaissent spontanément. Mais environ 10 % d'entre elles peuvent persister et conduire au développement de lésions précancéreuses dans les cinq à dix ans qui suivent. Dans une minorité de cas, ces lésions évoluent vers un cancer invasif sur plusieurs années, voire plusieurs décennies, le risque le plus élevé étant observé entre 35 et 55 ans.

Des facteurs tels que le début précoce de l'activité sexuelle et la multiplicité des partenaires sexuels augmentent le risque d'exposition au HPV. Le tabagisme affaiblit également le système immunitaire et l'intégrité cellulaire, ce qui accroît la vulnérabilité à l'infection par le HVP. Les personnes dont le système immunitaire est compromis, comme celles qui sont atteintes du VIH ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs, sont également confrontées à des difficultés accrues dans la lutte contre l'infection par le HVP et le développement de cellules précancéreuses.

Que peuvent faire les femmes pour éviter le cancer du col de l'utérus ?

Des frottis réguliers sont essentiels pour la détection précoce des cellules précancéreuses. Cela permet d'intervenir à temps pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Les femmes qui ne se soumettent pas à des frottis perdent cette occasion cruciale de détection et d'intervention précoces.

D'où l'idée du slogan de campagne “vacciner l'enfant, dépister la mère”. Le moyen de défense le plus efficace contre le cancer du col de l'utérus est la vaccination contre le papillomavirus, qui protège contre les souches du virus. Les mères font l'objet d'un dépistage par frottis.

Idéalement, la vaccination devrait avoir lieu avant le début de l'activité sexuelle. Elle est recommandée pour les préadolescents (âgés de 9 à 15 ans) et peut être administrée jusqu'à l'âge de 26 ans pour ceux qui n'ont pas été vaccinés auparavant.

En outre, il est important de préconiser des rapports sexuels protégés, de limiter le nombre de partenaires sexuels et d'éviter de fumer pour réduire le risque d'exposition au papillomavirus. Il est également conseillé de vacciner les garçons et les filles pour éradiquer le cancer du col de l'utérus.

Quelles sont les idées fausses sur le cancer du col de l'utérus ?

Il existe plusieurs mythes répandus à propos de la maladie.

L'un d'entre eux est que la vaccination provoque l'infertilité. Il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer ce mythe.

Par ailleurs, certaines personnes n'aiment pas discuter ouvertement des questions sexuelles et reproductives.

On pense à tort que la vaccination n'est nécessaire que pour les femmes aux mœurs légères, ce qui n'est pas vrai.

Les expériences passées d’exploitation médicale alimentent la méfiance à l'égard des systèmes de santé et le scepticisme à l'égard des campagnes de vaccination et du dépistage.

La gêne est un obstacle majeur au dépistage, au même titre que le fatalisme du diagnostic, la peur des résultats des tests et la stigmatisation associée au diagnostic du cancer du col de l'utérus.

Quelles sont les options thérapeutiques ?

Les lignes directrices actuelles recommandent deux approches principales pour la prise en charge des femmes dont le dépistage est positif pour un précancer du col de l'utérus : dépister et traiter ; ou dépister, diagnostiquer et traiter.

Ces deux approches impliquent un test de dépistage initial, généralement un frottis ou un test HVP, suivi d'un traitement.

Dans l'approche dépistage et traitement, un test de dépistage positif est directement suivi d'un traitement. Il s'agit souvent d'une cryothérapie, qui utilise des températures froides ou glaciales pour éliminer les cellules anormales. L'autre méthode est la technique d'excision électrochirurgicale à l'anse (LEEP), qui utilise une boucle métallique chauffée par un courant électrique pour éliminer les cellules et les tissus anormaux dans les voies génitales inférieures d'une femme.

L'approche dépistage-diagnostic-traitement implique un test diagnostic de confirmation, tel qu'une biopsie, pour déterminer la gravité de la lésion précancéreuse avant de procéder au traitement. La cryothérapie et le risque de mortalité attribuable à la drépanocytose (RAD) sont des options thérapeutiques efficaces pour la majorité des femmes dont le test de dépistage du cancer du col de l'utérus est positif, en fonction des caractéristiques spécifiques de la lésion précancéreuse.

Les cancers à un stade précoce nécessitent souvent une intervention chirurgicale d'emblée, généralement une hystérectomie radicale. Cette opération consiste à retirer l'utérus, le col de l'utérus, une partie du vagin et les tissus environnants. Elle est souvent suivie d'une radiothérapie pour réduire le risque de récidive. Cependant, pour les femmes présentant un risque faible à un stade précoce de la maladie, la norme de soins a évolué vers des chirurgies de préservation de la fertilité moins radicales pour permettre à une femme d'avoir des enfants à l'avenir.

Quels sont les éléments clés de l'éradication ?

Globalement, l'éradication du cancer du col de l'utérus passe par la vaccination, le dépistage et des interventions thérapeutiques opportunes. Cet objectif peut être atteint grâce à la collaboration entre les communautés, les prestataires de soins de santé, les organisations internationales et les gouvernements.

Des campagnes d'éducation communautaire avec des messages adaptés à la culture peuvent dissiper les mythes et souligner l'importance de la vaccination des filles contre le papillomavirus en tant que mesure préventive, et non en tant que jugement sur le comportement sexuel. Il est essentiel de créer un climat de confiance. Pour ce faire, il convient d'impliquer des personnes de confiance telles que les prestataires de soins de santé, les responsables locaux et les femmes touchées par le cancer du col de l'utérus.

Enfin, l'intégration de la vaccination dans les initiatives de soins de santé existantes simplifiera l'accès, encouragera la vaccination systématique des enfants et contribuera à dissiper les mythes concernant le vaccin contre le papillomavirus.