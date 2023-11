Reação internacional ao cerco de Gaza expôs a crescente divisão entre o Ocidente e o Sul Global

A desigualdade foi gritante: 120 países votaram a favor de uma resolução apresentada às Nações Unidas em 26 de outubro de 2023, pedindo uma “trégua humanitária” na guerra em Gaza. Apenas 14 países votaram contra.

Mas os números contam apenas a metade da história; igualmente significativa foi a forma como os votos foram obtidos. Entre os que votaram contra a resolução estavam os Estados Unidos e quatro membros da União Europeia. Enquanto isso, cerca de 45 membros se abstiveram, incluindo 15 membros da UE, além do Reino Unido, Canadá, Austrália e Japão.

Poucas vezes o isolamento do Ocidente foi tão evidente.

Como um acadêmico que escreveu sobre a ascensão do Sul Global - países principalmente, mas não exclusivamente, do Hemisfério Sul que às vezes são descritos como “em desenvolvimento”, “menos desenvolvidos” ou “subdesenvolvidos” - o que me chama a atenção é o grau em que essa grande divisão política entre o Norte e o Sul voltou à tona. Isso reflete as forças há muito tempo em formação nos assuntos mundiais.

Embora os líderes de países como os EUA, o Reino Unido e a Alemanha tenham estado entre os apoiadores mais estridentes de Israel durante a crise, o mesmo não acontece com as nações não ocidentais.

As principais potências emergentes do Sul Global estão entre as nações mais inflexíveis fora do mundo árabe em suas críticas a esse apoio inabalável do Ocidente a Israel.

A Indonésia e a Turquia - ambas com grandes populações muçulmanas - criticaram duramente a campanha de bombardeio de Israel em Gaza, uma resposta à morte de 1.400 israelenses por militantes do Hamas em 7 de outubro.

Mas os líderes do Brasil, da África do Sul e de outras nações do Sul Global se juntaram a eles para assumir uma posição firme. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, chegou ao ponto de rotular a campanha em Gaza como um “genocídio” - um comentário ecoado pelo governo da África do Sul quando, em 6 de novembro de 2023, retirou seu embaixador em Israel em protesto. Embora os EUA tenham usado a palavra genocídio em relação à ação da Rússia na Ucrânia, o governo Biden disse claramente que o termo não se aplica aos eventos atuais em Gaza.

O amadurecimento do Sul Global

A reação internacional à guerra em Gaza reflete uma tendência mais profunda e de longa data na política mundial, que tem visto o rompimento da ordem estabelecida, dominada pelos EUA e baseada em regras. A crescente influência da China e as consequências da guerra na Ucrânia - na qual muitos países do Sul Global permaneceram neutros - alteraram as relações internacionais.

Muitos analistas apontam para um mundo multipolar emergente no qual os membros do Sul Global, como escrevi, forjaram um novo caminho de não alinhamento ativo.

E 2023 foi o ano que testemunhou a maioridade desse Sul Global mais assertivo.

Parte disso é estrutural. Em agosto, Joanesburgo sediou uma cúpula do grupo BRICS - um bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - durante a qual 21 países de todo o Sul Global solicitaram sua adesão. Seis foram convidados: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos - e eles se juntarão formalmente em janeiro de 2024.

Esse grupo de 11 países do BRICS+ representará 46% da população mundial e 38% do produto interno bruto do mundo.

Em contrapartida, o Grupo das Sete principais economias, ou G7, representa menos de 10% da população mundial e 30% da economia global.

Em 7 de novembro, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, reuniu-se com seus colegas do G7 em uma tentativa de forjar um consenso sobre como lidar com a crise no Oriente Médio. Em discurso no Japão, ele pediu que o G7, dominado pelo Ocidente, falasse com “uma voz clara” sobre a crise no Oriente Médio.

A questão é: o BRICS+ - e, de modo mais geral, o Sul Global - pode fazer o mesmo, já que inclui uma série de países com sistemas políticos e econômicos muito diferentes?

A resistência da América Latina

A reação à violência entre Israel e Hamas sugere para mim que o Sul Global é capaz de falar com, se não uma só voz, pelo menos um coro que não seja discordante.

Historicamente, muitas nações africanas e asiáticas tendem a apoiar a causa palestina - a Indonésia nem mesmo reconhece o Estado de Israel.

Mas talvez o mais surpreendente tenha sido a forte reação da América Latina às ações de Israel em Gaza.

Em pouco tempo, a Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel, e o Chile e a Colômbia chamaram seus embaixadores de Jerusalém para consultas - uma ferramenta diplomática estabelecida para indicar a desaprovação da conduta de um país.

O Brasil, então na qualidade de presidente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, apresentou a resolução de apoio a um cessar-fogo em Gaza. A representante permanente do México nas Nações Unidas, a embaixadora Alicia Buenrostro, pediu que a “potência ocupante” de Israel cessasse sua reivindicação sobre os territórios palestinos.

Negacionismo ocidental

A questão é: se o Sul Global está falando dessa forma sobre o assunto, o Ocidente está ouvindo? Os padrões de votação dos representantes ocidentais na ONU sugerem que a resposta é “não”.

Por sua vez, isso só aumenta o descontentamento geral em todo o mundo em desenvolvimento com a atual estrutura do Conselho de Segurança da ONU e sua falta de representatividade.

O fato de nenhum país da África ou da América Latina estar entre os membros permanentes que têm poder de veto - em comparação com a Europa Ocidental, que é representada pela França e pelo Reino Unido - há muito tempo tem sido uma fonte de irritação no Sul Global. O mesmo acontece com a percepção de “dois pesos e duas medidas” aplicada pelo Ocidente aos conflitos em todo o mundo. Enquanto na Ucrânia muito se fala do sofrimento humanitário que está sendo infligido ao povo ucraniano, o mesmo não parece se aplicar ao que está acontecendo em Gaza, onde as autoridades de saúde palestinas informam que mais de 10.000 pessoas foram mortas em menos de um mês, 40% delas crianças.

De modo mais geral, parece haver um grau de negação no Ocidente sobre a mudança tectônica na ordem mundial em direção a um Sul Global mais assertivo.

Comentaristas e analistas ocidentais de think tanks em Londres e Washington até mesmo afirmam que o próprio termo “Sul Global” não deveria ser usado, sendo que grande parte das críticas contra o termo se refere à sua suposta imprecisão, mas também porque ele contribuiria para uma maior polarização internacional.

No entanto, o termo nunca foi criado para ser geográfico. Em vez disso, é um termo geopolítico e geo-histórico, que está se destacando com grande entusiasmo à medida que o Sul Global oferece uma voz alternativa ao Ocidente, primeiro em relação ao conflito na Ucrânia e agora em relação a Gaza. E nenhum tipo de negação ocidental será capaz de bloqueá-la.