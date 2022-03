Riset: bagaimana Muslim memahami identitas gender yang beragam?

Disclosure statement

Penulis bukanlah seorang transpria. Penulis juga tidak hidup dalam konteks yang berdekatan dengan kehidupan transpria. Penulis menyadari bahwa gagasannya di dalam tulisan ini tidak mampu menggambarkan perasaan dan pengalaman hidup transpria dengan sebenar-benarnya. Penulis percaya bahwa tidak ada kelompok yang bisa membicarakan suatu hal tentang dirinya selain kelompok itu sendiri. Tulisan ini semata-mata merupakan bentuk perhatian dan dukungan penulis kepada transpria dan kelompok gender non-biner lainnya. Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili afiliasi.

