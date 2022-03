« Secrets de terrain » : Muriel et Saïdou à travers les rues d'Ouagadougou

Read more: Comment écouter les podcasts de The Conversation ?

Fourni par l'auteur

En 2016 environ 9 000 enfants vivaient dans les rues au Burkina Faso, en particulier dans les deux grandes villes du pays, Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Ces enfants, livrés à eux-mêmes et débrouillards portent un nom : les « bakoroman ».

Comme l’explique l’anthropologue Muriel Champy, les bakoroman « s’insèrent dans différentes niches de l’économie urbaine et assurent leur survie au quotidien par le vol, la mendicité et les petits boulots. » En grandissant, quelques-uns viennent à leur tour en aide à d’autres enfants. C’est le cas de Saïdou. Ce jeune homme est peu à peu devenu son informateur privilégié sur le terrain, son assistant de recherche et son ami.

Muriel Champy, Faire sa jeunesse dans les rues de Ouagadougou Nanterre, Société d’ethnologie, 2022.

Références sonores et extraits musicaux

Entretiens avec Saïdou et Muriel Champy entre 2011 et 2020

Bara & Assif, FESTI 40 music festival, free music archive.

Burkina Faso sounds, Rubén Durán Rebato.

« Tiken jah fakoly », Les Audits.

« Sanza Koné », enregistrement de Charles Duvelle, 1960, archives du CREM-CNRS.

« Kôrô Joe », Ismael Isaac.

Snake in the Eagle’s Shadow, de Yuen Woo-ping avec Jackie Chan.

« Jeunesse Wilia », Abdoulaye Cisse.

Jingle : « Boginoo duu » : voix chantée, vièle à deux cordes, Roberte Hamayon (collectrice), Mongolie, environs de Ulan Bator, population Khalkha, 1973.

Consultation publique en ligne sur le site du CREM. Archives sonores CNRS/Musée de l’Homme gérées par le Centre de Recherche en Ethnomusicologie (LESC UMR 7186, CNRS-Université Paris Nanterre) avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

« Secrets de Terrain » est un podcast conçu et animé par Clea Chakraverty, réalisé et monté par Vanessa Tubiana-Brun (CNRS Nanterre, MSH Mondes). Il est produit par The Conversation France et la revue d’anthropologie et de sciences sociales Terrain.

L’illustration « Secrets de Terrain » a été gracieusement accordée par le dessinateur Adrià Fruitos.