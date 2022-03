« Stay » : voici comment une chanson d’amour véhicule mépris et violence envers les femmes

Les chansons d’amour qui visent un public de jeunes filles véhiculent des messages de tout ordre. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes, cet article consiste à montrer par quels moyens symboliques ces formes de la culture populaire peuvent communiquer des messages négatifs tout en se prétendant inoffensives.

Read more: Il faut se méfier des chansons d’amour qui s’adressent aux jeunes filles

C’est à titre d’anthropologue que j’ai approfondi cette question dans le cadre d’un ouvrage collectif publié en mars 2022. J’y examine les stratégies musicales d’une industrie qui entretient un esprit mercantile, misogyne, patriarcal et globalement méprisant à l’égard des femmes.

Ma démonstration repose ici sur le seul décryptage de la chanson « Stay », du chanteur australien The Kid LAROI. Si vous avez une adolescente à la maison, vous le connaissez sans doute déjà ; sinon, vous verrez son nom sur la liste des récompenses et nominations qu’il a reçues depuis ses débuts en 2019.

Il faut d’abord visionner la vidéo officielle de cette chanson de 2 minutes 37 secondes. Vu plus de 488 millions de fois sur YouTube depuis sa sortie en 2021, ce clip paraît répondre aux attentes d’un public ciblé, très majoritairement composé de filles, d’adolescentes et de jeunes femmes. Or, ce succès n’est pas un hasard : il résulte d’une stratégie payante.

Comme le répétait inlassablement à ses émules Ralph Murphy, auteur-compositeur plusieurs fois acclamé par l’American Society of Composers, authors, and publishers, le succès commercial d’une chanson est intrinsèquement lié à la capacité du créateur de se mettre dans la tête d’un auditoire féminin : « Quand on va à la pêche, affirmait-il, il ne faut pas penser comme le pêcheur, mais comme le poisson ». Murphy en savait quelque chose : sa chanson la plus payante s’intitule He Got You (Il t’a eue) (1982) interprétée ici par le chanteur Trea Landon (2020).

Parmi les conseils livrés par Murphy aux professionnels de la chanson dans ses conférences ou dans son livre Murphy’s laws of Songwriting, celui-ci est capital : « le script doit faire passer le chanteur pour un héros, même quand les auditrices sont prédisposées à le détester ».

En s’attribuant le rôle du proxénète dans « Stay », The Kid LAROI semble avoir compris la leçon.

La scène se déroule dans le voisinage d’un hôtel de mauvaise réputation, l’Hôtel Barclay situé au Centre-Ville de Los Angeles. Les histoires macabres qu’on raconte à son sujet n’ont rien à envier à celles entourant le tristement célèbre Cecil Hotel, situé tout proche.

Ce quartier est hostile aux femmes. À quelques minutes se trouve la rue Figueroa, bien connue des policiers pour son trafic d’êtres humains et ses parades de filles piégées par les mécanismes de la prostitution.

Dans ce décor sordide où la vie des femmes est suspendue au règlement de problèmes graves d’inégalité sociale, d’itinérance ou de proxénétisme, deux jeunes hommes (The Kid LAROI et Justin Bieber) et une femme (anonyme) sont placés dans des rapports mutuels difficiles à saisir.

Dans « Stay », The Kid LAROI est un héros à la fois vulnérable et invincible. Par quelques indices, on le devine violent (un miroir vole en éclat), oisif (il est affaissé sur la table à déjeuner) et irresponsable (il marche à contresens de la circulation). Lui-même s’avoue menteur, manipulateur et plein de défauts indécrottables :

I do the same thing I told you that I never would/(Je fais tout ce que je t’ai dit que je ne ferais jamais/)

I told you I’d change, even when I knew I never could/(Je t’ai dit que je changerais, même si je savais que je ne pourrais jamais/)

[…] I get drunk, wake up, I’m wasted still/(Je me soûle, je me réveille, je suis encore saoul/)