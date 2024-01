Sur la piste des 86, mémoires d’un crime nazi : Une sinistre découverte

Pendant plus de 70 ans, des particuliers, associations, chercheurs, militants, journalistes, médecins et anonymes se sont battus pour rendre leur identité et leur dignité à 86 personnes juives, victimes d’un crime nazi survenu en Alsace en 1943. Cet épisode est longtemps resté ignoré de la mémoire collective. Je m’appelle Jeanne Teboul, je suis anthropologue et j’ai enquêté sur celles et ceux qui ont mené ce combat contre l’oubli. Dans ce récit inédit, je reviens sur les détails de cette histoire tragique, et retrace la mémorialisation complexe de ce crime dans la société alsacienne contemporaine.

Avertissement : certains témoignages, particulièrement insoutenables, peuvent heurter la sensibilité des lecteurs et des lectrices.

Strasbourg. 1er décembre 1944. La deuxième division blindée du général Leclerc pénètre dans l’enceinte de l’Hôpital civil de la ville, tout juste libérée ce 23 novembre.

Le commandant Gabriel Raphel se dirige vers l’Institut d’anatomie de l’Université. Henri Henrypierre, un préparateur en anatomie employé de l’Institut, aurait affirmé au bureau militaire du général Leclerc avoir reçu, en août 1943, des cadavres encore tièdes, les yeux grands ouverts. Selon lui, ces personnes « avaient été gazées ».

Vertige. Dans les caves de l’Institut, Gabriel Raphel découvre une quantité indéfinie de corps et fragments de corps immergés dans l’alcool. Certains portent d’énigmatiques séries de chiffres tatouées sur les avant-bras : 107969, 106569, 42329, 119801…

Les Alliés sont alors engagés dans la campagne d’Alsace qui vise à ramener dans le giron français cette région disputée depuis la guerre franco-allemande de 1870, et annexée par le Reich en 1940. La sinistre découverte de Strasbourg les confronte aux probables crimes commis par les nazis en territoire alsacien.

Emblématique, la situation de l’Alsace est aussi très spécifique au regard du territoire national, puisqu’avec la Moselle, elle constitue l’unique région non pas occupée mais annexée de fait au Troisième Reich en 1940.

Le 22 juin 1940, tandis que la France du maréchal Pétain et l’Allemagne nationale-socialiste signent l’armistice, une croix gammée flotte déjà en haut de la cathédrale de Strasbourg.

Les troupes allemandes ont traversé le Rhin une semaine plus tôt et se sont emparées de la ville, pratiquement déserte, les Alsaciens et Mosellans ayant été évacués dès septembre 1939 vers le centre et le sud-ouest de la France, régions moins directement exposées aux risques des combats.

Archives de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg -- 1 FI 145 52 , Author provided (no reuse)

Rapidement, l’Alsace est placée sous administration civile allemande au mépris du droit international et Robert Wagner, fervent nazi, est nommé Gauleiter (gouverneur) du Gau Baden-Elsaß (Gau de Bade-Alsace) pour restaurer « l’essence allemande » de la région, à travers une politique de défrancisation et de germanisation forcée.

À Strasbourg comme ailleurs en Alsace, les traces de la culture française sont traquées : des statues sont déboulonnées, des associations dissoutes, la presse disparaît, et ce jusque dans la langue, interdite d’usage pour la population locale dont les patronymes germanisés traduisent désormais la nouvelle appartenance nationale – pour certains, la quatrième en 70 ans.

Dans ce contexte, et pour marquer la puissance de ce territoire nouvellement reconquis, les nazis investissent les locaux de l’Université de Strasbourg, évacuée en 1939 et repliée depuis lors à Clermont-Ferrand.

Le 23 novembre 1941, la Reichsuniversität Straßburg (Université du Reich à Strasbourg) est inaugurée ; elle est pensée comme un haut lieu de la science allemande au service de l’idéologie nationale-socialiste.

Quatre ans après, ce 1er décembre 1944, lorsque le commandant Raphel et ses hommes fouillent l’Institut d’anatomie de la Reichsuniversität, ce dernier est pratiquement vide. Le directeur de l’Institut, August Hirt, professeur allemand d’anatomie, d’histologie et d’embryologie, membre du parti national-socialiste et de la SS, est introuvable.

Face à l’amoncellement suspect de cadavres morcelés et aux affirmations d’Henri Henrypierre, le préparateur en anatomie qui témoignera au procès de Nuremberg, une enquête est ouverte par la justice militaire française afin d’élucider ce probable crime de guerre.

À l’été 1945, trois experts sont mandatés par la justice militaire française pour réaliser l’examen médico-légal. Léonard Singer, étudiant en médecine alors âgé de 22 ans, assiste les trois professeurs et relate ainsi les faits 60 ans plus tard :

« Mon patron et moi, nous nous rendîmes donc dans l’Institut d’anatomie, et sous la conduite de Henrypierre nous visitâmes les lieux. Cette première visite fut pour moi un choc : nous nous trouvions dans un local sinistre éclairé d’une lumière glauque, où régnait une odeur de formol.

D’énormes cuves recouvertes d’un carrelage blanc, comme l’ensemble du local, étaient remplies de cadavres. Certaines contenaient des quartiers de cadavres décapités et tronçonnés, des membres supérieurs et inférieurs. On ne connaissait pas le nombre de cadavres, ni de quartiers de cadavres, ni le sexe. Le médecin-lieutenant Fourcade me chargea de sortir des cuves, avec Henrypierre, les quartiers de cadavres pour reconstituer les corps et déterminer leur nombre et leur sexe. Pendant trois jours, j’ai fait ce travail qui devint bientôt pour moi insupportable.

Je me trouvais en face de monceaux de quartiers de cadavres que je devais reconstituer comme un puzzle. Au bout de quelques jours, je n’avais pu reconstituer que quelques cadavres sans tête, mais je fus incapable de continuer. J’ai demandé à mon patron de me décharger de cette horreur. Il comprit en voyant mon état et accepta. »