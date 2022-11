The Conversation Indonesia memenangkan AMSI Awards untuk distribusi konten terbaik

Please click here to read this blog post in English.

Dengan gembira kami menyampaikan kabar baik bahwa The Conversation Indonesia memenangkan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Awards 2022 sebagai media nasional dengan distribusi konten terbaik.

Kami menerima pengakuan ini pada malam penghargaan AMSI Awards 2022 pada 23 November di Jakarta. AMSI Awards 2022 memberikan 15 penghargaan pada media nasional dan lokal untuk merayakan pencapaian perusahaan media digital dalam inovasi dan manajemen bisnis.

Dewan juri AMSI memilih kami dari enam nominasi, antara lain Haibunda.com, Dream.co.id, Bola.net, Viva.co.id, dan Suara.com.

Saluran distribusi: republikasi dan media sosial

Kami berterima kasih atas penghargaan ini. Kami bersyukur karena pengakuan ini memvalidasi strategi kami untuk membagikan informasi berkualitas tinggi dari para ahli kepada seluas-luasnya khalayak.

The Conversation diterbitkan di bawah Lisensi Creative Commons. Semua konten kami gratis untuk dibaca oleh publik. Kami juga mengembangkan sistem penerbitan ulang (republikasi), di mana kami mendorong, mendukung, dan memudahkan media manapun untuk menerbitkan ulang konten kami di situs web mereka. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, The Conversation Indonesia memiliki sekitar 140 mitra republikasi. Antara Desember 2021 dan Oktober 2022, 12,5% dari total views kami berasal dari republikasi.

Secara global, The Conversation sebagai jaringan global memiliki lebih dari 20.000 mitra penerbitan ulang media.

Sistem ini mendukung tujuan kami untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat kebijakan karena memungkinkan lebih banyak orang terpapar penelitian baru dari akademisi, jurnalisme penjelasan, dan analisis berbasis bukti baik dari situs web kami sendiri atau dari media republikasi.

Selain mendistribusikan konten kami melalui sistem republikasi, kami juga mengadaptasi artikel kami ke dalam bentuk teks pendek, grafik, dan video pendek, serta menerbitkannya di saluran media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok – ruang sosial digital yang digunakan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi.

Kami menyesuaikan perencanaan konten media dan desain produksi agar sesuai dengan minat pengguna di setiap platform. Pengikut media sosial kami terus bertambah. antara Desember 2021 hingga Oktober 2022, pengikut Facebook kami tumbuh 114,25%, Twitter 40,7%, Instagram 61,07%, Youtube 106,21%, dan Tiktok lebih dari 1000%.

Kami senang bahwa mitra penerbitan ulang media kami juga mengadaptasi kami menjadi konten untuk saluran media sosial mereka.

Kami juga mendistribusikan konten-konten berkualitas melalui podcast dalam acara-acara SuarAkademia, Swara Nawala, dan Sains Sekitar Kita di Spotify, Apple Podcasts, dan Google Podcasts. Pendengar acara-acara podcast kami terus bertumbuh, khususnya anak muda, seiring perkembangan tren new media di tanah air.

Meningkatkan kualitas debat publik dan ekosistem informasi

Tujuan The Conversation adalah menyebarluaskan pengetahuan untuk memperkuat kebijakan. Kami berharap dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas debat publik. Ini pada gilirannya akan membantu masyarakat, praktisi dan pembuat kebijakan membuat keputusan. Kami juga memainkan peran kami untuk melawan misinformasi dan disinformasi, dengan menyuntikkan informasi berbasis penelitian berkualitas tinggi dan berbasis fakta yang bersumber dari pakar akademi ke dalam ekosistem informasi digital kita.

Memastikan konten kami dapat dibagikan ke khalayak seluas mungkin adalah salah satu cara yang kami harapkan untuk mencapainya.

We’re happy to share great news that The Conversation Indonesia won the Indonesian Cyber Media Association (AMSI) 2022 Award for media with best content distribution.

We received this recognition on Nov. 23, at the association’s inaugural AMSI Awards that celebrate the achievements of digital media companies in innovation and business management.

AMSI’s panel of judges chose us from six nominees, including Haibunda.com, Dream.co.id, Bola.net, Viva.co.id, and Suara.com.

Distribution channels: republication and social media

We’re grateful for and heartened by this recognition as this validates our strategy to share high-quality information from experts to the widest possible audience.

The Conversation publishes under Creative Commons License. All of our content are free for the public to read. We also developed a republishing system, where we encourage, support and make it easy for any media to republish our content on their websites. Since our launch in 2017, The Conversation Indonesia has around 140 republishing partners. Between December 2021 and October 2022, 12,5% of our total views came from republishers.

Globally, The Conversation as a network has more than 20,000 media republishing partners.

This supports our purpose to share knowledge and inform decisions as it enables more people to be exposed to new research from academics, explanatory journalism, and evidence-based analysis either from our own website or from our media republishers.

In addition to distributing our content through our republication system, we also adapt our articles into short texts, graphics and short videos and publish them on social media channels, such as Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok – digital social spaces where most Indonesian use to get information.

We tailor our media content planning and production design to fit the interests of users of each platform. Our social media followers has continuously grown. between December 2021 to October 2022, our Facebook followers grew by 114.25%, Twitter by 40.7%, Instagram by 61.07%, Youtube by 106.21%, and Tiktok by more than 1000%.

We’re delighted that our media republishing partners also adapt our articles into content for their social media channels as well.

We also distribute quality content through podcasts with shows such as SuarAkademia, Swara Nawala, and Science Around Us on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Our podcast listeners continue to grow, especially among young people, in line with the development of new media trends in the country.

Improving the quality of public debate and information ecosystem

The Conversation’s purpose is to share knowledge and inform decisions. We hope to contribute to improving the quality of public debate. This will in turn help the public, practitioners and policymaker make informed decisions. We’re also playing our part to fight misinformation and disinformation, by injecting injecting into our digital information ecosystem, high-quality research-based and fact-based information sourced from academic experts.

Making sure our content can be shared to the widest possible audience is one of the ways we hope to achieve that.