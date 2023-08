Tintes de ciudad: los efectos de la vida urbana sobre la coloración de las aves

Disclosure statement

David López Idiáquez está contratado por la Universidad de Oxford dentro del proyecto NERC 100122.

Pablo Capilla-Lasheras trabaja en la Universidad de Glasgow, financiado por NERC y Wild Animal Initiative.

Pablo Salmón does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.