Un esperanzador fármaco podría reducir las ganas de beber alcohol

Disclosure statement

Carmelo Millón Peñuela es el investigador principal de los siguientes proyectos de investigación: “Estudio traslacional de la participación del fragmento N-terminal de Galanina en la dependencia alcohólica: nuevas estrategias terapéuticas y evaluación de biomarcadores en adicción”, Conserjería de Salud y Familia Junta de Andalucía (Ref: PI-0083-2019) y “Aislamiento social en la pandemia de covid-19 y consumo de alcohol: combinación Galanina (1-15)-naltrexona como estrategia terapéutica”, Plan Nacional de Drogas, Ministerio de Sanidad (Ref: EXP2022/008766).

Zaida Díaz Cabiale es la investigadora principal de los siguientes proyectos de investigación: “Nueva terapia de potenciación: Galanina (1-15) y los inhibidores de la recaptación de serotonina para el tratamiento de la depresión y otros desórdenes psicóticos”, Ministerio de Ciencia e Innovación. (Ref: PDC2021-121566-I00); “Depresión resistente al tratamiento: una nueva estrategia farmacológica utilizando Galanina (1-15)”, Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref: PID2020-114392RB-I00) y “Combinación Galanina (1-15)-fluoxetina: nueva estrategia de potenciación en el tratamiento de la depresión”, Junta de Andalucía (Ref: P20_00026).

Antonio Flores Burgess, Juan Pedro Pineda Gómez, Marta Flores Gómez, and Noelia Cantero García do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.