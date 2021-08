La Constitution russe interdisant à un individu d’effectuer plus de deux mandats présidentiels de suite, on s’attendait à ce que Vladimir Poutine (élu en 2012 et réélu en 2018, après avoir déjà exercé cette même fonction de 2000 à 2008) passe la main à l’issue de son mandat actuel, en 2024.

C’était sans compter avec l’ingéniosité législative du régime. Début 2020, une série d’amendements à la Constitution est annoncée. Ces amendements comportent des dispositions sociales, politiques et sociétales. La Douma, totalement dominée par Russie unie, le parti du pouvoir, les adopte sans ciller. Mais, surprise, une disposition supplémentaire est ajoutée au dernier moment : la remise à zéro du nombre de mandats de Vladimir Poutine, qui sera donc considéré en 2024 comme n’importe quel autre citoyen et aura le droit de se représenter – et en cas de victoire, de concourir une nouvelle fois à sa propre succession en 2030, pour demeurer au Kremlin jusqu’en 2036. Il aura alors 84 ans.

Alors, la Russie sera-t-elle encore gouvernée par le même homme pour les quinze années à venir ? C’est la question à laquelle nous avons tenté d’apporter quelques éléments de réponse dans le cadre de l’émission « Un monde nouveau » sur France Inter. Le régime paraît solide et l’opposition muselée, mais le mécontentement gronde et, avant de se projeter sur 2024, 2030 et 2036, il convient déjà de suivre de près les législatives qui auront lieu en septembre prochain…

