Un revenu de base garanti pour un système alimentaire plus juste et plus durable

Le système alimentaire canadien subit des bouleversements constants. Perturbations de la chaîne d’approvisionnement, inflation des prix et évènements météorologiques extrêmes sont en cause.

Évidemment, la population ressent les effets de ces tensions : en 2021, près de 16 % des ménages provinciaux ont connu une certaine forme d’insécurité alimentaire.

Des programmes fédéraux tels que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et le récent remboursement des épiceries témoignent des interventions gouvernementales directes sur le revenu pour garantir l’équité en période d’urgence, y compris l’accès à la nourriture.

Il a été évoqué que ce nouveau remboursement des épiceries, qui a été distribué par le biais du système de crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS/TVH), ouvrait la voie à l’atteinte d’un revenu de base garanti.

Or, un revenu de base garanti doit passer par des paiements réguliers, et non un remboursement ponctuel.

Un revenu de base garanti pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre l’insécurité alimentaire individuelle et familiale chez les personnes les plus vulnérables. Et il permettrait de s’assurer que chacun puisse répondre à ses besoins de base avec dignité.

Ce que disent les recherches

Les groupes et réseaux en faveur d’un revenu de base au Canada s’entendent sur la mise en place d’une évaluation du revenu, impliquant des transferts d’argent aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil.

En tant qu’experts en systèmes alimentaires durables, nous suggérons qu’un revenu de base garanti pourrait non seulement être un outil important pour aborder l’accès économique à l’alimentation, mais également pour soutenir la durabilité de l’ensemble du système alimentaire.

Nous nous appuyons sur nos recherches réalisées en collaboration avec Coalition Canada, un réseau de groupes de défense du revenu de base. Nos recherches ont réuni des équipes interdisciplinaires de chercheurs et de professionnels pour développer une série d’études de cas examinant le revenu de base dans différents secteurs. Ces secteurs comprennent les arts, la finance, la santé, les municipalités et le système de justice pénale.

Notre travail s’est concentré sur les secteurs de l’agriculture et de la pêche, avec l’implication des membres de l’Union nationale des fermiers, de l’Union paysanne, d’Ecotrust Canada et de l’Alliance des pêcheurs autochtones.

Dans l’ensemble, nos recherches suggèrent qu’un revenu de base garanti pourrait avoir un impact significatif sur les incertitudes économiques auxquelles sont confrontées les agriculteurs et les communautés de pêcheurs du Canada. Cet outil pourrait également contribuer à une transition plus juste et durable du système alimentaire.

Réduire l’incertitude économique

L’un des impacts potentiels d’un revenu de base garanti serait de réduire l’incertitude économique pour les travailleurs les plus vulnérables des secteurs de l’agriculture et des pêcheries.

Les personnes employées dans le secteur de la transformation alimentaire et de la pêche ainsi que les ouvriers agricoles sont particulièrement vulnérables au chômage saisonnier, aux bas salaires, aux avantages sociaux inéquitables, et aux conditions de travail dangereuses, y compris des taux élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Un revenu de base garanti pourrait offrir aux individus une plus grande sécurité financière et un plus grand contrôle sur leurs choix d’emploi et ainsi contribuer à résoudre les inégalités raciales, de classe et de genre qui prévalent dans le travail lié aux systèmes alimentaires.

La Presse Canadienne/Jeff McIntosh

Soutenir les nouveaux pêcheurs et agriculteurs

Un deuxième impact potentiel d’un revenu de base garanti pourrait être de soutenir la relève dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Dans l’ensemble du Canada, la main-d’œuvre des industries de la pêche commerciale et de l’agriculture vieillit.

Soutenir les nouveaux agriculteurs et pêcheurs, en particulier ceux qui utilisent des pratiques socialement et écologiquement durables, est essentiel pour construire un système alimentaire plus résilient.

La relève en agriculture et dans le milieu de la pêche commerciale fait face à d’importantes barrières liées aux coûts élevés d’entrée tels que l’accès à la terre et aux équipements ou l’achat d’un bateau et d’une licence de pêche combinés à des prix fluctuants et incertains pour leurs produits.

Bien qu’un revenu de base garanti ne puisse pas à lui seul résoudre ces défis, il pourrait offrir une plus grande stabilité économique aux nouveaux agriculteurs et pêcheurs, particulièrement dans l’optique où ils doivent investir dans les infrastructures et la formation.

Se préparer aux futurs facteurs de stress

Un revenu de base garanti pourrait également constituer une étape vers la construction d’une résilience face aux facteurs de stress persistants, tels que la crise climatique et les évènements météorologiques extrêmes, en plus de permettre de se préparer aux urgences futures.

La pandémie de Covid-19 a démontré que ceux et celles ayant des revenus plus stables et des conditions de travail flexibles sont mieux équipés pour s’adapter aux chocs imprévus. Par exemple, pendant la pandémie, les entreprises de transformation de produits de la mer de type « du bateau à la fourchette » ont mieux résisté aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement des produits de la mer en raison de capacité d’adaptation et de leur proximité avec les consommateurs.

Actuellement, les agriculteurs et pêcheurs à petite échelle bénéficient de moins de soutien, car la plupart des subventions vont aux grandes entreprises industrielles. Cependant, ces petits producteurs jouent un rôle crucial dans l’approvisionnement alimentaire des marchés régionaux et locaux, ce qui peut servir de tampon important en période de crise, réduisant le stress lié aux chaînes d’approvisionnement de longue distance.

La mise en place d’un revenu de base garanti serait une mesure proactive pour soutenir des moyens de subsistance équitables pour les petits agriculteurs et pêcheurs.

La Presse Canadienne/Andrew Vaughan

Les prochaines étapes pour le système alimentaire

Un revenu de base garanti aurait le potentiel d’apporter de nombreux impacts positifs. Mais il ne devrait pas remplacer les programmes gouvernementaux existants de soutien à l’agriculture et à la pêche tels que les subventions, la recherche publique et la formation et les programmes de développement des compétences.

Un revenu de base garanti ne devrait pas non plus remplacer les programmes contributifs tels que les prestations d’assurance-emploi pour les pêcheurs. Un revenu de base garanti offrirait un soutien aux pêcheurs dont les revenus sont trop faibles pour être admissibles à l’assurance-emploi ou qui sont dans l’incapacité de partir en mer.

Des recherches et des efforts politiques supplémentaires seront essentiels pour mieux comprendre comment un revenu de base garanti pourrait chevaucher d’autres formes de soutien financier telles que les assurances, les prêts et le financement climatique.

Des recherches supplémentaires seront également essentielles pour comprendre comment un revenu de base garanti pourrait soutenir les travailleurs migrants recrutés dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Les travailleurs migrants sont essentiels à la transformation des produits de la pêche, de la viande et de l’horticulture.

Il est également nécessaire de réfléchir de manière systématique et holistique au rôle du revenu de base dans l’ensemble du système alimentaire. La seule façon de le faire est d’obtenir davantage de contributions des communautés agricoles et de pêche et des communautés autochtones en collaboration avec des organisations de lutte contre la pauvreté, de souveraineté alimentaire et de justice alimentaire.

Nous pensons qu’un revenu de base garanti est un outil prometteur pour contribuer à la durabilité et à la justice dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, tout en encourageant le développement de réseaux intersectoriels, de recherches et de politiques communes.

Les auteurs tiennent à souligner la contribution des équipes d’auteurs de la série de documents de Coalition Canada sur le revenu de base.

Cet article a été traduit de l’anglais par Marie-Camille Théorêt, assistante de recherche de Bryan Dale.