Una nueva estrategia para frenar la acumulación de proteínas vinculada a la ELA y el alzhéimer

Disclosure statement

María Martín Conde recibe financiación del Ministerio de Economía y Competitividad de España (PID2019-105898GA-C22) y la Comunidad de Madrid (APOYO-JOVENES-01HQ1S-129-B5E4MM) bajo el Acuerdo Plurianual con la Universidad Politécnica de Madrid en el marco del Programa de Excelencia para Profesores Universitarios, en el contexto del V PRICIT (Programa Regional de Investigación e Innovación Tecnológica). La autora agradece a la Universidad Politécnica de Madrid (www.upm.es) haber proporcionado recursos informáticos en el Supercomputador Magerit.

Jorge Ramírez García recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación Español.

Jorge Reñe Espinosa recibe fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación Español.

Andrés Tejedor Reyes, Ignacio Sanchez Burgos, and Samuel Blázquez Fernández do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.