Vaccination de masse : la bataille ne sera pas facile

Disclosure statement

Prof. Lavagnon IKA receives funding from Fonds de recherche du Québec; Social Sciences and Humanities Research Council. Prof. Lavagnon IKA is a member of professional associations such as the Project Management Institute (PMI) and the International Project Management Association (IPMA) where he serves on their academic boards. Le professeur Lavagnon IKA a reçu des subventions du Fonds de recherche du Québec et du Conseil de recherches en sciences humaines. Le professeur Lavagnon IKA est membre des associations professionnelles de gestion de projet telles que le Project Management Institute (PMI) et l'International Project Management Association (IPMA) et siège sur leurs conseils académiques.

Gilles Paché does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.