Você se considera bom em multitarefas? Veja como seu cérebro compensa - e como isso muda com a idade

Todos nós temos pouco tempo, portanto, a multitarefa é vista como uma necessidade da vida moderna. Respondemos a e-mails de trabalho enquanto assistimos à TV, fazemos listas de compras em reuniões e ouvimos podcasts enquanto lavamos a louça. Tentamos dividir nossa atenção inúmeras vezes por dia ao fazer malabarismos com tarefas mundanas e importantes.

Mas fazer duas coisas ao mesmo tempo nem sempre é tão produtivo ou seguro quanto se concentrar em uma coisa de cada vez.

O dilema da multitarefa é que, quando as tarefas se tornam complexas ou demandam muita energia, como dirigir um carro enquanto fala ao telefone, nosso desempenho geralmente cai em uma ou em ambas.

Veja a seguir o motivo e como nossa capacidade de realizar várias tarefas muda à medida que envelhecemos.

Fazendo mais coisas, mas com menos eficiência

O problema com a multitarefa em nível cerebral é que duas tarefas realizadas ao mesmo tempo geralmente competem por caminhos neurais comuns, como dois fluxos de tráfego que se cruzam em uma estrada.

Em particular, os centros de planejamento do cérebro no córtex frontal (e as conexões com o sistema parieto-cerebelar, entre outros) são necessários para as tarefas motoras e cognitivas. Quanto mais tarefas dependerem do mesmo sistema sensorial, como a visão, maior será a interferência.

É por isso que realizar várias tarefas, como falar ao telefone, enquanto dirige pode ser arriscado. Leva-se mais tempo para reagir a eventos críticos, como um carro que freia repentinamente, e há um risco maior de perder sinais críticos, como um sinal vermelho.

Quanto mais envolvida a conversa telefônica, maior o risco de acidente, mesmo quando se fala com as mãos livres.

Em geral, quanto mais habilidoso você for em uma tarefa motora primária, melhor será sua capacidade de fazer malabarismos com outra tarefa ao mesmo tempo. Cirurgiões habilidosos, por exemplo, podem realizar várias tarefas com mais eficiência do que os residentes, o que é tranquilizador em uma sala de cirurgia movimentada.

Habilidades altamente automatizadas e processos cerebrais eficientes significam maior flexibilidade ao realizar multitarefas.

Os adultos são melhores em multitarefas do que as crianças

Tanto a capacidade cerebral quanto a experiência conferem aos adultos uma capacidade maior de realizar várias tarefas em comparação com as crianças.

Você já deve ter notado que, quando começa a pensar em um problema, caminha mais lentamente e, às vezes, até pára se estiver pensando profundamente. A capacidade de andar e pensar ao mesmo tempo melhora durante a infância e a adolescência, assim como outros tipos de multitarefas.

Quando as crianças fazem essas duas coisas ao mesmo tempo, a velocidade e a suavidade da caminhada diminuem, principalmente quando também realizam uma tarefa de memória (como lembrar uma sequência de números), uma tarefa de fluência verbal (como nomear animais) ou uma tarefa motora fina (como abotoar uma camisa). Por outro lado, fora do laboratório, a tarefa cognitiva pode ser deixada de lado, pois a meta motora tem prioridade.

A maturação do cérebro tem muito a ver com essas diferenças de idade. Um córtex pré-frontal maior ajuda a compartilhar recursos cognitivos entre as tarefas, reduzindo assim os custos. Isso significa uma melhor capacidade de manter o desempenho nos níveis de uma única tarefa ou próximo a eles.

O trato de substância branca que conecta nossos dois hemisférios (o corpo caloso) também leva muito tempo para amadurecer completamente, o que limita a capacidade das crianças de andar e realizar tarefas manuais (como enviar mensagens de texto em um telefone) juntas.

Para uma criança ou um adulto com dificuldades de habilidade motora ou distúrbio de coordenação do desenvolvimento, os erros de múltiplas tentativas são mais comuns. Simplesmente ficar parado enquanto resolve uma tarefa visual (como julgar qual das duas linhas é a mais longa) é difícil. Ao caminhar, leva-se muito mais tempo para concluir um trajeto se ele também envolver esforço cognitivo ao longo do caminho. Portanto, você pode imaginar como pode ser difícil caminhar até a escola.

E quando nos aproximamos da idade avançada?

Os adultos mais velhos são mais propensos a erros de multitarefas. Ao caminhar, por exemplo, adicionar outra tarefa geralmente significa que os adultos mais velhos andam muito mais devagar e com movimentos menos fluidos do que os adultos mais jovens.

Essas diferenças de idade são ainda mais acentuadas quando é necessário evitar obstáculos ou quando o caminho é sinuoso ou irregular.

Os adultos mais velhos tendem a utilizar mais o córtex pré-frontal ao caminhar e, principalmente, ao realizar várias tarefas. Isso gera mais interferência quando as mesmas redes cerebrais também são utilizadas para executar uma tarefa cognitiva.

Essas diferenças de idade no desempenho de multitarefas podem ser mais “compensatórias” do que qualquer outra coisa, permitindo que os adultos mais velhos tenham mais tempo e segurança ao lidar com os eventos ao seu redor.

Os idosos podem praticar e melhorar

Testar as capacidades de multitarefas pode informar os médicos sobre o risco de quedas futuras de um paciente idoso melhor do que uma avaliação de caminhar sozinho, mesmo para pessoas saudáveis que vivem na comunidade.

O teste pode ser tão simples quanto pedir a alguém que percorra um caminho enquanto subtrai mentalmente por sete, carrega uma xícara e um pires ou equilibra uma bola em uma bandeja.

Em seguida, os pacientes podem praticar e aprimorar essas habilidades, por exemplo, pedalando em uma bicicleta ergométrica ou caminhando em uma esteira enquanto escrevem um poema, fazem uma lista de compras ou jogam um jogo de palavras.

O objetivo é que os pacientes consigam dividir sua atenção de forma mais eficiente entre duas tarefas e ignorar as distrações, melhorando a velocidade e o equilíbrio.

Há momentos em que pensamos melhor quando estamos em movimento. Não podemos nos esquecer de que uma boa caminhada pode ajudar a desorganizar nossa mente e promover o pensamento criativo. Além disso, algumas pesquisas mostram que caminhar pode melhorar nossa capacidade de procurar e responder a eventos visuais no ambiente.

Mas, muitas vezes, é melhor se concentrar em uma coisa de cada vez

Muitas vezes ignoramos os custos emocionais e energéticos da multitarefa quando o tempo está apertado. Em muitas áreas da vida - casa, trabalho e escola - achamos que isso nos poupará tempo e energia. Mas a realidade pode ser diferente.

A multitarefa pode, às vezes, esgotar nossas reservas e gerar estresse, aumentando os níveis de cortisol, especialmente quando estamos com o tempo apertado. Se esse desempenho for mantido por longos períodos, você pode se sentir cansado ou simplesmente vazio.

O pensamento profundo exige muita energia por si só e, portanto, às vezes é necessário ter cuidado ao agir ao mesmo tempo - por exemplo, estar imerso em pensamentos profundos ao atravessar uma rua movimentada, descer escadas íngremes, usar ferramentas elétricas ou subir uma escada.

Portanto, escolha um bom momento para fazer uma pergunta incômoda a alguém - talvez não enquanto a pessoa estiver cortando legumes com uma faca afiada. Às vezes, é melhor se concentrar em uma coisa de cada vez.