Análisis y propuestas para legalizar el comercio informal entre países africanos

Disclosure statement

El estudio citado en este artículo fue apoyado por el International Food Policy Research Institute (IFPRI), a través del African Growth and Development Policy (AGRODEP) Modeling Consortium.

Cristina Mitaritonna ha recibido ayudas del African Growth and Development Policy Modeling Consortium (AGRODEP).

Sami Bensassi does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.