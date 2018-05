Dernières nouvelles du travail : conversations avec Tarik Chakor et Claire Edey Gamassou

Présentation de l’ouvrage « Écrivons le travail ! Lycéens et chercheurs, écritures croisées sur le travail », dirigé par Claire Edey Gamassou et Sylvie Prunier-Poulmaire, préface de Danièle Linhart.

Ce livre est un lien entre générations, entre celles et ceux qui s’efforcent de réfléchir sur le monde du travail et celles et ceux qui s’apprêtent à l’intégrer. Apprenti·e·s, collégien·ne·s, lycéen·ne·s, ils n’ont pas encore 20 ans, peu ou pas d’expérience du travail et pourtant… Pourtant ils en entendent parler, constamment, ils l’observent, l’imaginent, l’appréhendent, ont des attentes, des rêves, et le travail y tient une place importante.

Quels regards les jeunes portent-ils sur le monde du travail ? Fait-il naître des appréhensions, des craintes, des passions, des vocations ? Chercheuses et chercheurs en sciences sociales, auteur-e-s, dessinateurs, ils ont fait du monde du travail leur champ d’investigation ou d’inspiration. Ensemble, ils vous invitent, autour d’une trentaine de textes, de formes et genres littéraires divers, à voyager à travers des métiers, des pays, des vies, des envies, réels ou imaginés, à parcourir leurs représentations du travail, à découvrir leurs interrogations, leurs aspirations, leurs points de vue, leurs connaissances, et parfois aussi leurs expériences, leurs vies.

En faisant discuter des publics qui n’en ont pas l’occasion, ce livre contribue à éclairer la diversité des représentations auxquelles le travail donne lieu. Cet ouvrage collectif est le fruit de plusieurs rencontres suscitées par le concours « Écrire le travail », initiative du Groupe d’études sur le travail et la santé au travail (Gestes), Domaine d’Intérêt majeur de la région Ile-de-France 2012-2015, mise en œuvre au sein de l’académie de Versailles depuis 2015. La rencontre avec le lecteur a pour objectif de partager les regards portés par les élèves et les chercheurs sur le travail, mais aussi d’inciter à la prise de parole, individuelle et collective, sur cette partie de nos existences.



La première interview de Claire Edey Gamassou et Tarik Chakor autour de l’ouvrage Ecrivons le travail ! (éditions Octares).

Et puisque cette question du sens du travail méritait bien deux interviews plutôt qu’une pour prendre quelques « nouvelles du travail », voici donc Tarik Chakor et Claire Edey Gamassou qui évoquent leur papier publié dans The Conversation France sur le thème de la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle.



La seconde interview de Tarik Chakor et Claire Edey Gamassou autour de leur texte paru dans The Conversation France : « Le burn-out sera-t-il reconnu comme maladie professionnelle ? ».

Ou dit autrement, avec ce dessin qui résume si bien la valeur stratégique du regard d'enfant.