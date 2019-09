Du silence à la mise en mots, les héroïnes de séries face au viol

Les séries télévisées à succès sont aujourd’hui une arme de soft power incontestée, en même temps qu’un miroir de la société. À ce titre, il paraît indispensable d’analyser comment le viol y est représenté, notamment à travers la parole des femmes.

La représentation du viol dans les séries télévisées a déjà suscité de nombreux débats : sa surreprésentation est soupçonnée d’induire une forme de banalisation de la violence envers les femmes. On a parlé de torture-porn à propos du viol de Sansa Stark dans Game of Thrones (S5, Ep. 6) qui a suscité une [très violente polémique sur les réseaux sociaux](https://www.rtl.fr/culture/cine-series/game-of-thrones-saison-5-episode-6-les-telespectateurs-boycottent-la-serie-apres-l-atrocite-du-black-wedding-7778420419](https://www.rtl.fr/culture/cine-series/game-of-thrones-saison-5-episode-6-les-telespectateurs-boycottent-la-serie-apres-l-atrocite-du-black-wedding-7778420419). Comme au cinéma, le récit du viol s’inscrit dans un répertoire où les stéréotypes sont encore nombreux.

Cependant, d’autres représentations existent qui sont autant de mises en récit du difficile chemin de la mise en mots après une agression sexuelle. Si tous les silences sont douloureux, ces héroïnes-là affirment que toutes les paroles ne libèrent pas de la même façon.

Des mots pour désigner l’agresseur

« He killed me… I refused… he grabbed me. » (« Il m’a tuée… J’ai dit non… Il m’a attrapée. ») répète d’une voix blanche, en gros plan, les yeux hagards, l’héroïne de Revenge, dans le pilote de la célèbre anthologie Alfred Hitchcock presents. Il s’agit probablement – en 1955 – de la première représentation du viol dans une série télévisée. On ne voit pas l’agresseur. L’impuissance de la police conduira le mari à une tragique impasse, tandis que les mots de la victime tournent en boucle, dans le vide.

Dans les séries plus contemporaines, le viol et l’identification du violeur occupent une grande partie des intrigues policières. Le crime est au cœur du récit, bien plus que la victime. Ce sont les mots des enquêteurs qui prédominent pour évoquer le viol dans de nombreux épisodes des Experts, par exemple.

Toutefois, d’autres types de récits apparaissent également avec une prise de parole différente qui, notamment avec les séries policières-judiciaires, accordent une place aux victimes.

New York Unité Spéciale, dans la suite de New York Police Judiciaire, se focalise sur les crimes sexuels en mettant en avant une héroïne policière, Olivia Benson, qui a elle-même été victime d’un viol. Attentive aux difficultés auxquelles sont confrontées les victimes pour se faire reconnaître comme telles, elle rappelle qu’un viol est un crime. Il n’y a pas de catégorie de victime qui amoindrirait ce fait : « She could run around naked. That doesn’t excuse rape. » (Quand bien même elle se serait baladée toute nue, cela n’excuse pas le viol)

Dans la saison 3 de la série britannique Broadchurch, le lieutenant Ellie Miller rejette violemment chaque réflexion sur la vie qualifiée de dissolue et l’âge – 50 ans – de la victime Patricia Winterman qu’elle encourage et accompagne dans sa difficile déposition.

Des mots pour vaincre le traumatisme du passé

Derrière les figures d’autorité, derrière les puissances patriarcales, sont enfouis des secrets si bien gardés que ce sont les victimes qui en sont les premières gardiennes. L’impact de la violence subie par ces héroïnes devient un élément clef pour la compréhension de la trajectoire de ces femmes si puissantes par ailleurs.

Ainsi Mellie, la First Lady dans Scandal (S3, Ep. 7) tait pendant des années le viol commis par son beau-père, sénateur, afin de préserver la carrière politique de son mari qui vise la présidentielle.

Le flashback arrive trop tard pour sauver son couple gangrené par ce secret. Elle réussit néanmoins à parler du doute qui la ronge quant à la paternité de son fils.

Dans House of Cards, Claire Underwood révèle à son mari que c’est le général McGinnis, que celui-ci va décorer, qui l’a violée 27 ans auparavant (S2, Ep. 3). Il sera décoré tout de même. Mais elle prend la parole lors d’une interview télévisée et le dénonce.

Cependant toutes les désignations ne conduisent pas à une forme de libération.

Ainsi, travaillant tout comme son mari dans l’ombre, l’espionne du KGB, Elizabeth Jennings fait ressurgir dans The Americans le nom de son agresseur, son ancien instructeur Nicolaï Timoshev. Vaincre le secret et le silence, éléments clefs de sa vie, constitue pour cette héroïne tourmentée, froide et insaisissable, une mise en mots presque impossible. Et le meurtre de son violeur par son mari ne résout rien (S1, Ep. 1).

Autre figure de femme puissante, la superhéroïne Jessica Jones dans la série éponyme subit l’emprise de Kilgrave dont les super pouvoirs asservissent ceux qu’il croise. Profondément traumatisée par un viol qu’elle parvient à qualifier de physique comme moral (S1, Ep. 8), elle fuit d’abord son tortionnaire, rejette sa personnalité de super héroïne avant de l’affronter.

Des mots pour exprimer le viol

Il y a aussi les viols non identifiés immédiatement comme tels quand la notion de consentement s’efface. La proximité du lien avec l’agresseur anéantit tout. Certaines séries montrent souvent en gros plan ce moment-là dans le regard de la victime qui cesse de protester, qui cesse d’exister.

Rappelons que dans la « vie réelle », dans près de la moitié des cas de viol (47 %), l’agresseur est le conjoint ou l’ex-conjoint.

Dans Mad Men (S2, Ep. 12), Joan Holloway est violée par son fiancé Greg Harris, dans le bureau du patron de l’agence de publicité où elle travaille. Celui-ci fantasme sur la fonction du chef qu’il veut être pour elle dans tous les domaines : « Imagine I’m your boss. » (Imagine que je suis ton patron). Après avoir exprimé plusieurs fois son refus, Joan subit. Puis, vêtements réajustés, comme si de rien n’était, Greg l’emmène comme prévu dîner au restaurant. C’est bien plus tard (S4, Ep. 4) en le mettant à la porte qu’elle lui lancera : « You are not a good man and you know It ! » (« Tu n’es pas un homme bien, et tu le sais ! »). Elle semble alors puiser une nouvelle force dans ses mots pour regagner la libre disposition de son corps.

Allociné.

Dans Dietland (Ep 8), Plum Kettle, victime de grossophobie, n’ose arrêter les assauts de l’homme qu’elle vient de rencontrer. Emprisonnée dans la haine de soi, elle se sauve ensuite en pleurant dans la rue et erre seule. Dans l’épisode suivant, elle minore le souvenir de ses protestations que son amie Sana rend pourtant très claires : « You said no. Did he stop ? It’s still a crime. » (« Tu lui as dit non. S’est-il arrêté pour autant ? C’est bel et bien un crime. » Si elle finit par accepter de sortir du victim blaming, la honte de la « spécificité » de son corps – pour reprendre ses propres termes – reste sa « cage ».

Des mots pour dépasser la vengeance

Mais c’est sans doute dans Orange Is the New Black que la proximité avec le violeur, la perte de repères, la longue prise de conscience donnent un sens très fort à la mise en mots. Jenji Kohan, la showrunneuse, procède par touches successives pour détailler l’avant et l’après du viol.

Allociné

Très abîmée par la vie, souvent agressive, la prisonnière Doggett entame dans la saison 3 un flirt avec le gardien Coates. Elle conduit la camionnette de la prison avec lui : ils discutent, plaisantent, mangent des donuts, non sans quelques ambiguïtés (Ep. 8) et quelques remises en place (Ep. 9). Mais, rabroué par son chef, Coates viole Dogget sur la banquette du camion (Ep. 10). Au « This is what you want ? » (C’est ça que tu veux ?) répétés au début de l’acte succèdent les bafouillements d’un « I love you, Doggett » (Je t’aime, Doggett) alors que la caméra se fixe sur le regard vide de la jeune femme.

Le cheminement de la mise en mots est détaillé sur plusieurs épisodes. Doggett se terre d’abord jusqu’à ce que son amie Boo (Ep 11) l’oblige à refuser le victim blaming. Le « Sometimes men… it’s not his fault. » (« Parfois les hommes… Ce n’est pas sa faute ») débouche sur les sanglots du « I wanted him to stop » (« J’aurais voulu qu’il arrête »). Puis portée par le soutien de Boo, vient le désir de vengeance (Ep 12). Mais, contrairement à de nombreuses séries, cette démarche, très avancée, car Coates est entre leurs mains, aboutit au refus de Doggett : « I’m not angry. I’m just sad. » (« Je ne suis pas en colère. Je suis juste triste »).

Mais confronté à Coates, elle réalise que ce dernier n’a aucun remords. Elle le fuit. Ne va-t-il pas recommencer avec une autre ? S’ouvre alors le chemin de la mise en mot par les deux protagonistes. Lorsqu’elle parvient enfin à le lui dire (S4, Ep. 2) Coates est stupéfait : « You think I raped you ? But I told you I love you. » (« Tu crois que je t’ai violée ? mais je t’ai dit que je t’aimais »). Plus tard, tourmenté par sa propre violence, Coates regrette (S4, Ep. 8) : « I’m sorry » (« je suis désolé »). Pour Boo cette parole reste insuffisante, mais pour Doggett, ce sera une forme de libération : « Thank you for saying that. » (« Merci de m’avoir dit ça. ») Les mots manquent cruellement aux prisonnières comme aux gardiens dans Orange Is the New Black.

Des mots pour faire entendre

Si certaines séries jouent avec le male gaze, ou cette vision complaisante dans la violence faite aux femmes caractéristique de la culture du viol, heureusement d’autres proposent un regard plus profond et sans concession.

Pour toutes ces héroïnes, les chemins vers l’expression du malaise sont longs et douloureux. Bon nombre de séries actuelles ont le mérite de montrer aussi bien les colères refoulées, la domination masculine trop bien intégrée, que les silences empreints de honte : autant de modalités d’expression qui diffèrent en fonction des personnages et des contextes. La complexité de ces représentations reflète combien nos sociétés ont encore du chemin à faire pour libérer la parole des femmes et leur permettre d’exprimer sans équivoque qu’elles ont subi une agression grave, quel qu’en soit l’auteur.

Mais portées par des écritures attentives et audacieuses, elles sont de plus en plus nombreuses à faire entendre les mots des femmes victimes de ces actes odieux, à travers les puissants vecteurs de la culture populaire.