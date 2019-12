Les travailleurs de l’économie des petits boulots se sentent seuls et impuissants

Disclosure statement

Alex Bierman reçoit des fonds des Instituts de recherche en santé du Canada et du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Il est membre de l'American Sociological Association et a siégé au Council of the Associations Section of the Sociology of Mental Health.

Scott Schieman reçoit des fonds des Instituts de recherche en santé du Canada.

Paul Glavin does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.