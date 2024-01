40 anos do Macintosh: o conceito de experiência do usuário foi a inovação que gerou uma revolução tecnológica mundial

A inovação tecnológica requer a solução de problemas técnicos difíceis, certo? Sim e não. No dia em que o computador Macintosh completa 40 anos, o que começou com a Apple apostando no então desconhecido conceito de “experiência do usuário” hoje se tornou a razão de existir de uma dinastia de produtos mundialmente bem sucedidos.

A empresa provou, pela primeira vez na História, que projetar produtos com foco na usabilidade, na eficiência, na acessibilidade, na elegância e no prazer compensa. E muito. O valor de mercado da Apple hoje é de mais de US$ 2,8 trilhões, e sua marca é tão associada ao termo “design” quanto as melhores casas de moda de Nova York ou Milão. A Apple transformou a tecnologia em moda e fez isso por meio dessa tal de “experiência do usuário”.

E tudo começou com o Macintosh.

Quando a Apple anunciou o computador pessoal Macintosh com um anúncio de televisão no Super Bowl XVIII em 22 de janeiro de 1984, parecia mais uma estreia de filme do que um lançamento de tecnologia. O comercial foi, de fato, dirigido pelo cineasta Ridley Scott. Isso porque o fundador Steve Jobs sabia que não estava vendendo apenas capacidade de computação, armazenamento ou uma solução de editoração eletrônica. Em vez disso, Jobs estava vendendo um produto para ser usado por seres humanos, para ser levado para suas casas e integrado às suas vidas.

Não se tratava mais de computação. A IBM, a Commodore e a Tandy faziam computadores. Como estudioso da interação humano-computador, acredito que o primeiro Macintosh foi uma questão de os seres humanos se sentirem confortáveis com uma nova extensão de si mesmos, não como entusiastas da computação, mas como pessoas comuns. Todas aquelas “coisas de computador” - circuitos e fios, placas-mãe e monitores separados - foram cuidadosamente embaladas e escondidas em uma caixa integrada e elegante.

Você não deveria vasculhar essa caixa e não precisava vasculhar essa caixa, não com o Macintosh. O usuário comum não pensava no conteúdo da caixa, assim como não pensava na costura de suas roupas. Em vez disso, ele se concentraria em como aquela caixa o fazia se sentir.

Além da metáfora do mouse e da área de trabalho

No que diz respeito aos computadores, o Macintosh foi inovador? Com certeza, mas não em relação a um avanço computacional específico. O Macintosh não foi o primeiro computador a ter uma interface gráfica de usuário ou a empregar a metáfora da área de trabalho: ícones, arquivos, pastas, janelas e assim por diante. O Macintosh não foi o primeiro computador pessoal destinado ao uso doméstico, de escritório ou educacional. Não foi o primeiro computador a usar um mouse. Nem mesmo foi o primeiro computador da Apple a ser ou ter qualquer um desses itens. O Apple Lisa, lançado um ano antes, tinha todos eles.

O Macintosh não foi o primeiro a fazer uma única coisa técnica. Mas o Macintosh reuniu vários avanços que visavam oferecer às pessoas um acessório - não para geeks ou tecno-hobbyists, mas para mães que trabalham em casa, pais que jogam futebol e alunos da oitava série que o usavam para escrever documentos, editar planilhas, fazer desenhos e jogar. O Macintosh revolucionou o setor de computação pessoal e tudo o que viria a seguir devido à sua ênfase em proporcionar uma experiência de usuário satisfatória e simplificada.

Enquanto os computadores normalmente tinham sequências de entrada complexas na forma de comandos digitados (Unix, MS-DOS) ou mouses com vários botões (Xerox STAR, Commodore 64), o Macintosh usava uma metáfora da área de trabalho na qual a tela do computador apresentava uma representação da superfície física de uma mesa. Os usuários podiam clicar diretamente em arquivos e pastas na área de trabalho para abri-los. Ele também tinha um mouse de um botão que permitia que os usuários clicassem, dessem dois cliques e arrastassem e soltassem ícones sem precisar digitar comandos.

O Xerox Alto exibiu pela primeira vez o conceito de ícones, inventado na [dissertação de doutorado de 1975] de David Canfield Smith (https://doi.org/10.1007/978-3-0348-5744-4). O Xerox Star de 1981 e o Apple Lisa de 1983 usaram metáforas de desktop. Mas esses sistemas eram lentos para operar e ainda eram complicados em muitos aspectos de seu design de interação.

O Macintosh simplificou as técnicas de interação necessárias para operar um computador e melhorou o funcionamento para velocidades razoáveis. Os complexos comandos de teclado e as teclas dedicadas foram substituídos por operações de apontar e clicar, menus suspensos, janelas e ícones arrastáveis, além de desfazer, cortar, copiar e colar em todo o sistema. Ao contrário do Lisa, o Macintosh podia executar apenas um programa por vez, mas isso simplificava a experiência do usuário.

O Macintosh também forneceu uma caixa de ferramentas de interface de usuário para desenvolvedores de aplicativos, permitindo que os aplicativos tivessem uma aparência padrão usando widgets de interface comuns, como botões, menus, fontes, caixas de diálogo e janelas. Com o Macintosh, a curva de aprendizado dos usuários foi achatada, permitindo que as pessoas se tornassem proficientes em pouco tempo. A computação, assim como as roupas, agora era para todos.

Uma boa experiência

Embora eu hesite em usar os clichês “natural” ou “intuitivo” quando se trata de mundos fabricados em uma tela - ninguém nasce sabendo o que é uma janela da área de trabalho, um menu suspenso ou um clique duplo -, o Macintosh foi o primeiro computador pessoal a fazer da experiência do usuário o condutor das conquistas técnicas. De fato, ele era simples de operar, especialmente em comparação com os computadores de linha de comando da época.

Enquanto os sistemas anteriores priorizavam a capacidade técnica, o Macintosh foi projetado para que usuários não especializados - no trabalho, na escola ou em casa - experimentassem um tipo de usabilidade pronta para uso que hoje é a marca registrada não apenas da maioria dos produtos da Apple, mas de todo um setor de eletrônicos de consumo, dispositivos inteligentes e computadores de todos os tipos.

De acordo com o Market Growth Reports, as empresas dedicadas a fornecer ferramentas e serviços de experiência do usuário valiam US$ 548,91 milhões em 2023 e devem chegar a US$ 1,36 bilhão em 2029. As empresas de experiência do usuário fornecem software e serviços para dar suporte a testes de usabilidade, pesquisa de usuários, iniciativas de voz do cliente e design de interface do usuário, entre muitas outras atividades de experiência do usuário.

Atualmente, raramente os produtos de consumo são bem-sucedidos no mercado com base apenas na funcionalidade. Os consumidores esperam uma boa experiência do usuário e pagarão um preço mais alto por isso. O Macintosh iniciou essa obsessão e demonstrou sua centralidade.

É irônico que a tecnologia Macintosh, que será comemorada em janeiro de 2024, nunca tenha sido realmente uma questão de tecnologia. Sempre se tratou de pessoas. Isso é uma inspiração para aqueles que desejam fazer o próximo avanço tecnológico e um aviso para aqueles que descartam a experiência do usuário como uma preocupação secundária na inovação tecnológica.