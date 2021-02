À l’ombre de la crise de la Covid-19, les directions d’écoles ont dû revoir leurs pratiques

Disclosure statement

Olivier Lemieux, Jean Bernatchez et Anne-Michèle Delobbe ont reçu un financement du réseau PÉRISCOPE (Plateforme Échange, Recherche et Intervention sur la SCOlarité : PErsévérance et réussite), lui-même financé par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC).

Jean Bernatchez reçoit des subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC) pour soutenir financièrement ses projets de recherche.

Anne-Michèle Delobbe does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.