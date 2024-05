Aprendizaje de idiomas en la escuela: ¿mejor cuanto más temprano?

Disclosure statement

Este estudio ha recibido fondos del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea con una beca Marie Sklodowska-Curie n. 101027137.

Adriana Soto Corominas, Marta Segura Mollà, Noelia Navarro Gil, and Yağmur Elif Met do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.