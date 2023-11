Avec la pandémie, les abandons d’études ont-ils augmenté à l’université ?

La pandémie de Covid-19 a bouleversé les trajectoires académiques de nombreux étudiants. Qu’ils aient été novices dans l’enseignement supérieur ou déjà engagés dans leur parcours universitaire, ceux-ci ont été confrontés à une situation sans précédent : la fermeture des universités et la transition vers l’apprentissage en ligne ont transformé le rapport à l’éducation.

Les salles de classe virtuelles sont devenues la nouvelle norme, et les interactions en personne ont cédé la place à des relations à distance. Outre l’aspect social, la qualité de l’apprentissage a été mise à l’épreuve. Les défis techniques et la variabilité de l’accès à Internet ont entraîné des inégalités dans la participation et l’engagement des étudiants. Les méthodes d’enseignement en ligne, bien que nécessaires, ont laissé de côté les interactions pédagogiques, impactant l’efficacité de l’apprentissage.

L’ensemble de ces facteurs a eu des répercussions profondes sur l’expérience des étudiants. De nombreux jeunes ont exprimé des sentiments de solitude, d’isolement, et d’incertitude quant à leur avenir académique. En somme, la pandémie a généré une transformation radicale de l’expérience étudiante, parfois au point de décourager certains étudiants, qui ont été contraints d’abandonner leurs études.

Les répercussions de la pandémie sur les choix d’orientation

Il est essentiel de prendre en considération que la pandémie n’a pas seulement eu un impact immédiat en interrompant les cours à l’échelle mondiale, mais elle a également eu des effets sur l’acquisition de connaissances. Des études menées dans plusieurs pays estiment que la pandémie a entraîné une chute d’environ 35 % résultats scolaires sur une année académique. Les élèves les moins privilégiés semblent avoir été les plus durement touchés par cette perte d’apprentissage, ce qui a aggravé les inégalités éducatives déjà existantes.

La perturbation de l’éducation due à la pandémie de Covid-19 va avoir des conséquences qui vont au-delà de la simple diminution des performances académiques, influençant également les choix futurs des étudiants. En Suède, une étude récente met en lumière que la pandémie a influencé les choix d’orientation des étudiants en réduisant l’intérêt pour les formations professionnelles dans des secteurs fortement touchés comme l’hôtellerie et la restauration.

Cette tendance reflète les inquiétudes des étudiants quant à la stabilité et à la viabilité de certaines carrières à la lumière des perturbations économiques provoquées par la pandémie. Ainsi, les conséquences à long terme du Covid-19 sur l’éducation et les perspectives professionnelles des étudiants sont à surveiller de près.

En France, une analyse approfondie du comportement des étudiants à l’université révèle une chute notable de 10,6 % dans la probabilité des étudiants de poursuivre leurs études suite la pandémie de Covid-19. Cette réduction du taux de réinscription est d’autant plus préoccupante qu’elle équivaut à la somme des baisses observées durant la décennie précédente. Ces chiffres mettent en évidence un phénomène inquiétant puisque ces décrochages se traduisent par des opportunités sur le marché du travail moindres pour les étudiants concernés.

De plus, les taux de présence aux examens n’ont pas montré de variations significatives l’année de la pandémie. Cela suggère que la diminution des taux de réinscription ne peut être attribuée à une augmentation de l’absentéisme, mais plutôt à d’autres facteurs liés à la crise sanitaire. Cette situation suscite des interrogations majeures quant à la manière dont les étudiants ont été touchés par la pandémie et la manière dont elle a affecté leurs perspectives académiques et professionnelles.

Des facteurs démographiques et universitaires à prendre en compte

Les répercussions de la pandémie sur les étudiants varient considérablement en fonction de diverses caractéristiques démographiques et de leur niveau d’études. Nos résultats montrent que les étudiants en premier et deuxième cycle universitaire ont été les plus durement touchés, avec une baisse significative d’inscriptions de 20,9 % et 17,3 % respectivement par rapport à l’année précédente.

De même, les étudiants inscrits dans des domaines liés aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM) ont subi une diminution encore plus marquée des taux de réinscription, ce qui met en évidence les défis particuliers auxquels ces étudiants ont dû faire face en raison des restrictions liées à la pandémie.

Une autre tendance qui mérite d’être soulignée est que les hommes semblent avoir été davantage affectés par la pandémie que les femmes, du moins en ce qui concerne l’abandon des études. Cette disparité entre les sexes dans les taux de réinscription met en lumière la nécessité de prendre en compte les facteurs socio-démographiques dans l’élaboration de politiques éducatives pour atténuer les conséquences de la pandémie sur les étudiants.

Lors du déconfinement, les différentes régions ont été soumises à des restrictions sanitaires d’intensités variables. Notamment, les zones situées à l’est ont été classées en zone rouge, ce qui a entraîné un processus de déconfinement plus progressif, marqué par la mise en place de mesures de restriction supplémentaires pendant une brève période. Au sein de ces zones, il est intéressant de noter qu’il ne semble pas y avoir eu d’effet significatif découlant de ces mesures additionnelles.

Cette observation suggère que ce n’est pas tant l’intensité des politiques de restrictions qui a influencé les comportements de réinscription des étudiants, mais plutôt l’expérience globale du confinement en elle-même. Ce constat souligne une nouvelle fois l’importance de comprendre les répercussions émotionnelles et psychologiques de la pandémie sur les étudiants, qui ont dû faire face à des bouleversements majeurs dans leur parcours éducatif.

La compréhension des effets de la pandémie sur les étudiants revêt une importance cruciale, car elle permet de mieux appréhender les défis auxquels sont confrontés les étudiants dans un monde post-pandémie. Il est impératif que les décideurs politiques prennent en compte les leçons tirées de cette période sans précédent afin de bâtir un avenir éducatif plus résilient et équitable pour tous.