Bagaimana mengajari anak-anak tentang perubahan iklim dan menginspirasi mereka untuk mengambil tindakan

Anak-anak dan remaja tahu bahwa perubahan iklim mengubah kehidupan, pola lingkungan, dan masa depan.

Perubahan iklim yang disebabkan manusia telah mengubah intensitas kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem, dan telah berkontribusi pada naiknya jumlah kasus bencana yang datang tiba tiba selama 20 tahun terakhir, yang mengakibatkan kerugian ekonomi secara signifikan.

Pada tahun 2021, banyak orang di Kanada mengalami dampak akibat perubahan iklim termasuk banjir besar, tanah longsor, kebakaran hutan, pencairan permafrost (ibun abadi) dan juga badai

Kami telah meneliti pemahaman mengenai perubahan iklim yang berhubungan dengan remaja dan anak-anak serta kesehatan mental mereka. Fokus kami adalah mempelajari cara terbaik untuk membekali kaum muda dalam menghadapi perubahan iklim dan membayangkan masa depan mereka di tengah berbagai tantangan sosial.

Sementara seluruh komunitas global tidak menyangkal efek perubahan iklim, efek ini juga menimbulkan dampak yang tidak proporsional pada orang-orang akan mengalami masalah sosial, struktural, ketidakadilan dan marginalisasi.

Temuan penelitian awal yang kami lakukan telah mengidentifikasi pentingnya bergerak di luar pendekatan kurikuler yang biasa dilakukan di sekolah.

Kami berharap dapat membantu mengembangkan cara-cara inovatif untuk mengajar anak-anak dan remaja tentang perubahan iklim dengan cara yang melibatkan informasi tentang informasi trauma dan berupaya untuk membangun ketahanan pada anak-anak dan remaja. Hal ini berhubungan erat dengan upaya untuk menghubungkan pendekatan ilmiah dengan metode berbasis seni.

Kami juga telah memulai proses wawancara dengan para pengajar dari British Columbia di Kanda dan meninjau kurikulum provinsi untuk menilai apa yang mereka lakukan sehubungan dengan pendidikan perubahan iklim, dan apa yang dapat ditingkatkan dari kurikulum.

Masalah keadilan antargenerasi

Perubahan iklim adalah masalah keadilan sosial dan antargenerasi yang secara tidak proporsional berdampak pada anak-anak dan remaja, yang telah menghadapi masalah ini secara turun-temurun

Pemuda dan anak-anak juga memiliki kebutuhan unik dalam proses adaptasi, mitigasi, dan pemulihan iklim, mengingat dampak perubahan iklim bagi mereka. Anak-anak juga ingin terlibat secara aktif dalam menanggapi perubahan iklim ,tetapi sering kali tidak diberi kesempatan — dan ketika mereka bertindak, upaya mereka kurang diakui

Pemuda merasa bahwa orang dewasa tidak mengambil tindakan substansial terhadap perubahan iklim dan ketika suara mereka tidak terdengar, menjadikan para pemuda ini kehilangan harapan untuk masa depan mereka. Hal ini khususnya terjadi ketika berita tentang potensi bencana dan juga hoaksnya menguasai jagad media, media sosial dan juga lingkungan sosial di sekitar mereka.

Dampak perubahan iklim, serta reaksi remaja dan anak-anak terhadapnya, menjadi perhatian bagi parapengajar orang tua atau wali , dan penyedia layanan kesehatan. Bagaimana kita berkomunikasi tentang perubahan iklim dan membayangkan kemungkinan tanggapan sosial terhadap krisis bersama ini memiliki dampak yang bertahan lama pada anak-anak dan remaja saat ini.

Kebutuhan akan ‘harapan yang membumi

Untuk perkembangan dan kesejahteraan mereka, anak-anak membutuhkan informasi yang memperlihatkan realitas meresahkan yang kita alami namun juga membekali mereka dengan tidakan yang dapat mengubah hal itu

Berdasarkan pemikiran psikolog Lee Daniel Kravetz, kami pikir ini bisa disebut menawarkan harapan yang membumi tentang bagaimana cara melihat secara realistis mengenai keadaan sambil menumbuhkan harapan dengan membangun kepercayaan kita pada kemampuan yang kita miliki agar dapat berperan dalam masa depan yang lebih baik. Sehubungan dengan perubahan iklim, pendekatan ini akan mendorong kaum muda untuk belajar bagaimana mengidentifikasi dan terhubung dengan kekuatan dan aset komunitas mereka untuk membangun solusi yang berkelanjutan.

Organisasi ini dapat melawan keputus asaan akibat krisis iklim. Penting agar lembaga ini dapat dibina dengan cara menghubungkan pendekatan ilmiah dan seni. Untuk anak- anak dan remaja, cara ini dianggap ampuh dan mudah diakses Metode ini akan mempengaruhi tidak hanya bagaimana mereka berpikir dan masa depan mereka namun juga cara kreatif mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Tanggapan terhadap perubahan iklim

Pemuda memiliki beragam reaksi terhadap dampak krisis iklim terhadap masa depan mereka. Reaksi ini termasuktanggapan yang memicu stres atau rasa cemas yang berdampak negatif kepada kemampuan mereka untuk fokus dan bersosialisasi; dan membuat mereka merasa seperti masa depan berada di luar kendali mereka. Hal ini membuat mereka tidak lagi memiliki prioritas utama untuk merencanakan masa depan (seperti melanjutkan ke pendidikan tinggi) untuk membuat komitmen untuk melakukan aksi terkait perubahan iklim.

Pengajar berperan penting dalam membantu anak-anak dan remaja untuk mengelola stres mengenai masa depan serta tetap terkoneksi satu sama lain dengan saling peduli. Memperhatikan hal-hal ini sangat penting ketika situasi menjadi sulit

Pendekatan berbasis trauma ##

Selain stres, beberapa anak dan remaja menemukan bahwa dampak perubahan iklim juga bersifat traumatis. Pusat Informasi Trauma Manitoba di Kanada mendefinisikan trauma sebagai “sebuah pengalaman, atau pengalaman berulang yang sepenuhnya menguasai kemmapuan individu untuk mengatasi emosi atau mengintegrasikan ide yang ditimbulkan dari pengalaman itu. Penelitian juga menunjukkan bahwa jika kita berbicara pada anak-anak mengenai perubahan iklim dengan pendekatan trauma akan membantu mereka dalam membangun ketahanan mental mereka.

Dokumen Kementerian Pendidikan Kanada yang menawarkan prinsip dan strategi utama mempromosikan kesehatan mental di sekolah mencatat bahwa mengambil lensa trauma-informasi berarti ”menghubungkan pengalaman trauma masalah lalu dan saat ini dalam semua aspek kehidupan sekolah mereka.

Dari pedoman kurikulum hingga pendekatan pengajaran, sekolah harus berusaha beroperasi untuk sadar akan cara-cara khusus secara historis dan budaya bahwa siswa rentan terhadap trauma iklim dan bentuk trauma lain yang dihasilkan dari bentuk-bentuk ketidakadilan dan marginalisasi.

Peluang hidup

Pandemi COVID-19 telah menyoroti cara-cara di mana terjadi perubahan signifikan pada dunia sosial anak-anak melalui misalnya kampanye jaga jarak yang berkepanjangan serta penutupan sekolah, yang pada akhirnya dapat mengubah perkembangan anak dan prospek pencapaian pendidikan mereka dan peluang hidup mereka. Peluang ini dimiliki orang ketika berbagi 'barang’ ekonomi atau budaya yang diciptakan secara sosial … dalam masyarakat tertentu seperti yang dijelaskan oleh sosiolog Anthony Giddens.

Peristiwa cuaca ekstrem menimbulkan pergolakan pribadi dan sosial yang serupa, bersama dengan dampak signifikan terhadap lingkungan alam, masyarakat, dan infrastruktur yang dibangun. Namun, melibatkan anak-anak (dengan cara yang sesuai dengan usia mereka) dalam membuat perubahan dapat meningkatkan daya tahan di era krisis iklim.

Kami berharap dapat terus memahami cara-cara yang diajarkan oleh para pengajar dan orang tua tentang perubahan iklim dengan cara membangun ketahanan, dan wawasan apa yang dapat dihasilkan untuk masa depan pendidikan perubahan iklim.