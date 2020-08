¿Basa su felicidad en la de su pareja? Entonces usted es emocionalmente dependiente

Disclosure statement

Esther Lopez-Zafra recibe fondos de investigación de entidades públicas como el Ministerio de Ciencia e Innovación o la Junta de Andalucía. Ella es miembro-fundadora de Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS) de la que es Secretaria desde su constitución.

Antonia Lorente-Anguís does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.