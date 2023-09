¿Cómo se certifica el bienestar de los peces de acuicultura?

Disclosure statement

Morris Villarroel es miembro de la Sociedad Española de Acuicultura y colaborador de Acuicultura España.

Personal investigador del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) del CSIC, y miembro de la asociación FishEthoGroup.

Joao L. Saraiva does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.