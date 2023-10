Conflito Israel-Gaza: como ele pode mudar o cenário político do Oriente Médio?

O ataque surpresa do Hamas lançado contra Israel em 7 de outubro já causou milhares de mortes tanto em Israel quanto em Gaza e provocou preocupações de que o conflito poderia se agravar em todo o Oriente Médio. Simon Mabon, da Lancaster University, do Reino Unido, especialista em política e relações da região, explica como todos os principais participantes provavelmente verão essa dramática escalada da violência.

Pouco antes do ataque do Hamas, Benjamin Netanyahu e Mohammed bin Salman falaram sobre o progresso de um “acordo de paz histórico” entre Israel e a Arábia Saudita. Esse acordo está morto agora?

Não necessariamente. Os “Acordos de Abraão” liderados pelos EUA, assinados em setembro de 2020, mudaram a dinâmica do que era possível no Oriente Médio. Embora o Egito e a Jordânia já tivessem estabelecido relações diplomáticas com Israel (em 1979 e 1994, respectivamente), os acordos sinalizaram que uma “normalização” mais ampla das relações entre Israel e os estados árabes estava em processo - e, em virtude disso, que a Arábia Saudita, que nunca reconheceu Israel como um estado, também normalizaria as relações em algum momento.

Conversando com amigos sauditas, eles previram um renascimento da Iniciativa de Paz Árabe de 2002, que foi conduzida pela Arábia Saudita. Fazer com que Israel aderisse a essa iniciativa teria sido a vitória de que Mohammed bin Salman (MBS), príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, precisava para concretizar a normalização. É claro que, após o chocante ataque do Hamas contra civis israelenses, não haverá nenhum tipo de iniciativa de paz por enquanto.

A Arábia Saudita não condenou publicamente os ataques, mas tem se manifestado em seus apelos para a redução da escalada, juntando-se a um coro crescente de vozes internacionais que expressam preocupação com o que virá a seguir. Em contrapartida, os Emirados Árabes Unidos (EAU) criticaram o Hamas pelo assassinato de civis israelenses. Mas Israel sabe que se trata de um jogo diplomático. A longo prazo, a mudança do cenário político e econômico no Oriente Médio ainda aponta para o desejo de estabelecer relações com Israel e realinhar a política regional de forma que Israel, a Arábia Saudita e outros estados do Golfo estejam, em geral, do mesmo lado da história.

O ataque a Israel foi uma tentativa de interromper esse processo?

O principal motivador do ataque a Israel pelo Hamas, a autoridade governamental eleita em Gaza desde 2007, é o bloqueio terrestre, marítimo e aéreo de 16 anos a esse território palestino. Em Gaza, mais de 2 milhões de pessoas vivem em uma área equivalente a um quarto do tamanho de Londres, com acesso limitado a eletricidade e água.

Mas o momento do ataque certamente tem um significado mais amplo. Ele ocorreu durante o 50º aniversário da guerra de 1973, quando os exércitos egípcio e sírio invadiram Israel, o que considero simbolicamente importante. E o pano de fundo do movimento da Arábia Saudita para normalizar as relações com Israel também é significativo, porque o Hamas - e possivelmente outros na região - verá como um bônus se o conflito servir para interromper essa dinâmica.

Quando MBS disse que “resolver a questão palestina” era fundamental para o processo de normalização, o que ele quis dizer?

Há uma resposta cínica para isso, que é o fato de o líder saudita estar procurando usar a retórica para cultivar algum apoio e tranquilizar as pessoas (na Arábia Saudita e em outros lugares) que estão preocupadas com o processo de normalização. Para ser claro, esse é o maior prêmio para MBS - não a articulação ou a concretização de um Estado palestino.

No contexto de Israel-Palestina e da “solução de dois estados”, a paz é uma miragem, uma ilusão sustentada por pessoas que buscam solidificar suas posições de influência em Israel, na Palestina e fora dela. Se analisarmos os fatos concretos, não há uma solução de dois Estados em andamento; a Palestina nem sequer é reconhecida como um Estado por um grande número de países. Ela foi descrita como uma bola de futebol política chutada pelas elites políticas que procuram usá-la em benefício próprio, sendo o povo palestino o que sofre há décadas.

Se analisarmos os Acordos de Abraão, a conclusão positiva para os palestinos foi que poderia haver espaço para que os Estados envolvidos com Israel pressionassem e tentassem forçar algum tipo de resolução. Mas já se passaram mais de três anos desses acordos e nada aconteceu.

Qual tem sido o plano de jogo da Arábia Saudita?

O MBS quer posicionar a Arábia Saudita como a força motriz dos assuntos regionais e garantir que ele tenha o poder econômico para realizar a transformação do reino na “Visão 2030”, deixando de depender do petróleo. Mas, para isso, ele precisa abordar as preocupações com a segurança regional. Ele começou a fazer isso com o Irã e já vem fazendo isso tacitamente com Israel há vários anos.

Há um diálogo de bastidores, muita colaboração por baixo da mesa, mas recentemente isso se tornou mais aberto. E isso não é muito popular entre alguns sauditas e outros públicos árabes, que continuam a ver a causa palestina como importante. Portanto, há uma discrepância entre os líderes da elite da região, que consideram Israel “apenas mais um membro” desse clube de Estados, e seu povo, que vê a ocupação dos territórios palestinos como um elemento fundamental do portfólio árabe.

O que Israel quer do processo de normalização?

Reconhecimento. A Arábia Saudita é a última grande potência árabe a não reconhecer Israel, além do Catar, que não reconhecerá Israel devido à sua política e ao longo histórico de apoio a membros do Hamas e a organizações políticas islâmicas que se opõem a Israel. Além disso, a Arábia Saudita é um país extremamente simbólico: é o líder do mundo muçulmano sunita e onde estão localizadas as duas mesquitas sagradas de Meca e Medina.

O fato de a Arábia Saudita normalizar as relações com Israel daria fim, formalmente, às guerras árabe-israelenses que dominaram o século XX no Oriente Médio. Isso deixaria claro que a nova linha divisória (uma linha geopolítica que, na realidade, vem se desenhando nos últimos 20 anos) é entre os estados árabes mais Israel e o Irã - embora tenha havido um esforço para tentar reintegrar o Irã na região também, culminando em um acordo de normalização liderado pela China com a Arábia Saudita no início deste ano.

Como o Irã se sente em relação aos eventos atuais?

O ataque realizado contra Israel foi uma operação militar extremamente sofisticada e multifacetada, além de tudo o que já vimos do Hamas antes. Isso sugere algum tipo de envolvimento estratégico de “outros” - mas não houve nenhuma evidência apresentada de que o Irã estivesse envolvido.

O Irã é frequentemente visto como um ator irracional, que tenta desestabilizar as coisas - mas isso não reflete a natureza da República Islâmica e seus objetivos de política externa. Em primeiro lugar, seus líderes são pragmáticos - eles querem que a república sobreviva. Desde sua criação em 1979, ela enfrentou um grande número de ameaças à sua sobrevivência e, no momento, está enfrentando uma muito séria internamente. Portanto, embora possa haver um argumento para dizer que um evento do tipo “rally round the flag” poderia desviar o foco dessa agitação interna, acho que os riscos são tão altos que o país não gostaria de arriscar se envolver abertamente em um conflito com Israel neste momento.

O Irã simplesmente não tem os recursos financeiros necessários. O Irã precisa da normalização das relações com países como a Arábia Saudita e, por extensão, com os EUA, para ter uma injeção de dinheiro para reavivar seu setor de petróleo e gás, que está em estado de abandono. O país precisa de um grande estímulo financeiro para se reerguer.

Entretanto, há uma dimensão ideológica na República Islâmica que não devemos ignorar. Ela se posicionou contra o Estado de Israel durante décadas, e isso está ligado à sua própria essência. Nesse sentido, o Irã está na vanguarda do que ele chama de “eixo de resistência” - uma aliança frouxa entre Irã, Hezbollah, Hamas e, anteriormente, Síria.

Os outros estados do Golfo têm muita influência sobre como isso vai se desenrolar?

Os Emirados Árabes Unidos estão investidos economicamente na Cisjordânia, assim como o Catar. Os Emirados Árabes Unidos adotaram uma postura semelhante à da Arábia Saudita em relação ao ataque, chamando-o de “uma escalada séria e grave”. Há um pouco de competição entre eles em termos de exercer influência na Cisjordânia, mas, de modo geral, eles estão no mesmo caminho, já que os Emirados Árabes Unidos estavam envolvidos nos acordos de Abraham e a Arábia Saudita tem falado sobre normalização.

A história nos mostra que, às vezes, há uma disposição para desconsiderar questões polêmicas na região. Por exemplo, quando a embaixada dos EUA foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém, a maioria dos estados permaneceu em silêncio, apesar de ser uma mudança extremamente simbólica. Mas, é claro, o ataque a Israel está em um nível completamente diferente de sensibilidade política.

O Catar está tentando desempenhar um papel de mediador em termos de possíveis trocas de prisioneiros. O país tem um histórico crescente de tentativas de iniciativas diplomáticas, tendo se envolvido no Líbano em meados dos anos 2000 e no diálogo entre os EUA e o Talibã. Mas, apesar dessa dimensão diplomática da política externa do Catar, o país não demonstrou ser capaz de exercer muita influência sobre Israel.

Onde isso deixa o povo palestino?

O povo palestino está cada vez mais isolado, preso nos contornos das maquinações geopolíticas, abandonado por aqueles que deveriam apoiá-lo. Embora os países mantenham algum diálogo com grupos palestinos como o Fatah na Cisjordânia, esses grupos são tão fracos e têm tão pouca legitimidade que não importa o que eles digam. Com disparidades de poder tão grandes, há pouca inclinação dos israelenses para a paz - ainda menos desde o ataque do Hamas - e pouca capacidade dos palestinos para a paz.

Após o ataque, os habitantes de Gaza foram instruídos por Israel a fugir da cidade - mas como há um bloqueio e é preciso ter permissão dos israelenses para sair pelos postos de controle controlados por Israel, não há para onde ir. Gaza é efetivamente a maior prisão a céu aberto do mundo, com infraestrutura que foi devastada pelos 16 anos de bloqueio. Os contínuos ataques aéreos israelenses estão destruindo ainda mais seus hospitais, escolas, lojas e residências.

O Hamas, como entidade política, não é particularmente popular, porque não conseguiu atingir seus objetivos. Mas como grupo militante, ele cultivou a legitimidade em certos grupos. Entretanto, o ato moralmente repugnante de matar civis será, em minha opinião, um grande erro estratégico para a organização. A resposta de Israel ao ataque do Hamas está sendo amplamente posicionada como parte da “guerra global contra o terror”, posicionando o Hamas ao lado de grupos como a Al-Qaeda e o Daesh, à medida que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, busca cultivar apoio global para suas ações.

Enquanto isso, a Autoridade Palestina (AP), que é a organização abrangente que regula a vida na Cisjordânia e em Gaza, é impotente, incapaz de exercer qualquer influência sobre Israel ou sobre o cenário mundial. Há uma verdadeira frustração entre o povo palestino com a AP, que não se manifesta e condena o Hamas porque isso significaria condenar a resistência contra uma ocupação que causou tanta devastação nos anos após a guerra de 1967.

O ataque encorajou vozes extremistas de todos os lados, desde os militantes do Hamas em Gaza até as comunidades de colonos de direita em Israel. As consequências do fato de as vozes extremistas ganharem destaque e a violência que se segue serão devastadoras.