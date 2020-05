Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture internationale (10)

La gestion de la pandémie Covid-19 a donné lieu à des mesures de politique publique sévères dans le monde entier, notamment des mesures de confinement visant à réduire au minimum les interactions humaines. Ces mesures, qui ont mis un terme à de grandes parties de l’activité économique, ont eu des conséquences dévastatrices, obligeant les entreprises à licencier des dizaines de millions de travailleurs dans le monde.

Pour atténuer les conséquences sociales et économiques, les gouvernements ont dû puiser dans leurs ressources financières qui, dans certains cas, étaient déjà mises à rude épreuve. Ces dépenses s’ajoutent à celles que l’exécutif doit injecter dans les systèmes de santé pour lutter contre la pandémie, alors que l’arrêt de l’activité économique a souvent entraîné une suspension voire une annulation des impôts des entreprises, mettant à rude épreuve les finances publiques.

Dans ce tour d’horizon de nos experts internationaux, nous avons rassemblé de nombreuses analyses concernant les budgets des états en temps de pandémie, l’aggravation des inégalités liées au travail à distance, les répercussions de la pandémie sur l’inflation, la hausse du chômage et la probabilité d’une augmentation du fardeau de la dette pour les générations futures.

Notre point hebdomadaire d'informations expertes sur le coronavirus.

Ce que font les différents pays

Les gouvernements ont deux options pour financer les dépenses supplémentaires : augmenter les impôts et accroître la dette.

L’Indonésie a décidé d’émettre des obligations d’État pour financer un plan de relance visant à contrer les effets de Covid-19. Nurhastuty K. Wardhani explique que la nature à long terme de l’obligation et sa dénomination en dollars américains seront très probablement un fardeau pour les générations futures.

L’Argentine cherche des moyens de financer par les taxes sa sortie de la crise économique actuelle induite par Covid-19. Alejandro Milcíades Peña et Matt Barlow expliquent pourquoi cela constitue un pari risqué pour un pays qui a déjà des taux d’imposition très élevés.

La Nouvelle-Zélande devrait libérer des fonds pour ses entreprises de façon massive mais ciblée, estime Ilan Noy. Norman Gemmell décrit ce à quoi devrait ressembler le prochain budget du pays, alors que celui-ci se prépare à sortir de la période de confinement du Covid-19.

Un certain nombre de pays africains sont confrontés à des finances publiques tendues, certains luttant déjà pour rembourser leur dette. En réponse, des appels de plus en plus nombreux ont été lancés en faveur d’un allégement de la dette. Cependant, Rodrigo Olivares-Caminal soutient que toute proposition de moratoire doit impliquer les prêteurs et les investisseurs afin d’éviter des conséquences involontaires qui pourraient être coûteuses pour l’Afrique.

Le Canada prévoit une multiplication par douze de son déficit budgétaire pour cet exercice financier, en raison de la forte baisse des prévisions de recettes fiscales et des mesures extraordinaires prises par le gouvernement pour soutenir l’économie et gérer la pandémie. Toutefois, comme le souligne Patrick Lebland, cela ne se traduira peut-être pas par une augmentation des impôts.

Aux États-Unis , le chômage est passé de 4,4 % en mars à 14,7 % en avril, mais Jay L. Zagorsky affirme que ce taux ne devrait pas atteindre 25 %, soit le plus haut niveau atteint pendant la dépression de 1933. Selon lui, la crise sera de courte durée et l’économie américaine rebondira lorsque les gens reprendront leurs activités économiques.

La Banque de réserve australienne a prévu une croissance économique trop optimiste (une personne sur 13 en Australie va perdre son emploi) pour les deux prochaines années, selon Peter Martin. S’appuyant sur ce qui s’est passé après la crise financière mondiale de 2008, il voit une reprise qui ressemble davantage à un bateau à fond plat.

En attendant, Alan Shipman met en garde contre les dangers d’une nouvelle baisse de l’inflation des prix à la consommation. Lorsque les consommateurs sentent que les prix vont continuer à baisser, ils reportent leurs dépenses pour des achats non essentiels, espérant acheter plus tard à un prix encore plus bas. Un tel comportement entraîne évidemment une baisse des dépenses de consommation, l’un des principaux moteurs de l’activité économique.

Le lieu de travail et l’inégalité