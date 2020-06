Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture internationale (13)

Progressivement, l’activité reprend à travers le monde pour tenter de relancer les économies moribondes dans le contexte du Covid-19.

Cette semaine, nos experts se penchent notamment sur les caractéristiques du monde post-pandémique ou encore sur les raisons pour lesquelles nous devons nous préoccuper de notre santé mentale.

Certaines tentatives de déconfinement ont été caractérisées par certaines interrogations au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux foyers de la maladie. À Toronto, au Canada, des jeunes se sont par exemple récemment rassemblés en masse dans un parc de la ville, suscitant l’indignation et la crainte de pics plus soudains et inattendus de cas de Covid-19.

Cette semaine, les universitaires du monde entier nous décryptent différents aspects de cette crise, nous expliquent comment nos vies post-pandémiques seront différentes, font le point sur les derniers développements médicaux et expliquent comment garder le moral pendant les périodes d’enfermement.

Notre point hebdomadaire d’informations sur le coronavirus. Composé d’associations à but non lucratif, The Conversation est un média qui travaille avec des milliers d’universitaires à travers son réseau mondial. Ensemble, nous publions des analyses fondées sur les faits et la recherche académique. Les articles sont gratuits – sans limite dans l’accès – et peuvent être republiés librement.

A quoi ressemble le nouveau « normal » ?

Alors que les entreprises rouvrent et que les employés commencent à reprendre le travail, rien ne revient vraiment à la « normale ». En fait, le monde post-pandémique aura besoin d’une toute nouvelle « normalité » jusqu’à ce qu’un vaccin contre le Covid-19 soit disponible. Et cela signifie qu’il faut repenser et réimaginer la façon dont nous avons toujours fait les choses.

Certaines personnes ont du mal à respecter les règles de distanciation sociale lorsqu’elles s’aventurent à l’extérieur. William Petri, professeur de médecine à l’université de Virginie, spécialisé en immunologie, décrit les sept facteurs qu’il conviendra d’évaluer pour déterminer s’il est suffisamment sûr de passer du temps loin de chez soi. Il écrit : « Je vais porter un masque pour éviter de transmettre l’infection aux autres, éviter de toucher des surfaces telles que les mains courantes, essayer de ne pas toucher mes yeux, mon nez ou ma bouche avec mes mains et me laver les mains fréquemment ».

Sauter dans un bus ou un métro aux heures de pointe pour se rendre au travail est un rituel urbain de longue date. Mais le Covid-19 a probablement changé la donne en raison des règles de distanciation sociale. Toutefois, Hussein Dia, de l’université de technologie de Swinburne, en Australie, affirme que les transports publics sont au cœur de la mobilité urbaine, car tout le monde ne peut pas se rendre à destination à pied ou à vélo. Dia préconise de repenser la conception des transports publics pour permettre l’éloignement physique, même si cela réduit la capacité.

Victor Rodriguez/Unsplash

Il en va de même pour les voyages en avion, écrivent Kacey Ernst et Paloma Beamer (Université de l’Arizona), respectivement épidémiologiste et scientifique. Le port du masque reste, une fois de plus, une recommandation centrale, au même titre que le lavage des mains.

Pour les entreprises qui ouvrent à nouveau leurs portes à leurs clients, il s’agit d’un monde nouveau qui les obligera à tenir compte des craintes et des angoisses que ressentent actuellement leurs employés comme leurs clients. Selon Tina Dacin et Laura Reese, experts en comportement organisationnel à l’université Queen’s au Canada, les entreprises devront gagner leurs cœurs et leurs esprits comme jamais auparavant.

Les pays africains pourraient bénéficier de cette nouvelle « normalité ». Faizel Ismail, directeur de la Nelson Mandela School of Public Governance de l’université du Cap, écrit que la pandémie pourrait être une occasion de faire progresser le commerce via la zone de libre échange continentale africaine d’une manière plus propice au développement plus inclusive et plus mutuellement bénéfique pour les pays africains.

Une semaine de travail de quatre jours pourrait-elle aider l’industrie du tourisme en difficulté après la pandémie ? Jarrod Haar, de l’Université de technologie d’Auckland, présente ses arguments après l’annonce de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern de raccourcir la semaine de travail traditionnelle. « Des travailleurs en meilleure santé, plus heureux et plus productifs aident d’autres entreprises à rester viables : cela semble donc être une solution gagnante pour tous », écrit-il.

Selon Kendra Coulter, spécialiste de l’éthique animale à l’université Brock du Canada, le Covid-19 a mis en lumière la façon dont nous traitons terriblement les animaux. Elle évoque notamment une épidémie de coronavirus parmi les travailleurs à faible revenu d’une usine de conditionnement de la viande au Canada, écrivant que « les abattoirs contemporains se sont révélés dangereux pour les travailleurs en plus d’être des spectacles d’horreur mortels pour les animaux ».

Recherche de remèdes, détection des symptômes

En parlant d’animaux, les lamas – oui, les lamas – sont au centre des efforts pour trouver un remède au Covid-19.

Ce que l’on appelle les nanocorps produits par le système immunitaire des lamas peuvent neutraliser le virus qui provoque la Covid-19, écrit Gary Stephens, professeur de pharmacologie à l’université de Reading au Royaume-Uni. Il ajoute que les lamas n’ont pas besoin d’être infectés pour aider les scientifiques à en savoir plus, et que leurs nanocorps pourraient également être utilisés pour développer des tests de diagnostic nécessaires, efficaces et rapides.

Piqsels

Shayan Sharif et Byram W. Bridle, de l’université de Guelph au Canada, expliquent les pièges et les promesses en matière de tests d’anticorps. Selon les experts en immunologie : « peut-on imaginer d’utiliser les tests d’anticorps comme mesure de l’immunité ? La réponse est peut-être oui ».

Depuis que le premier cas Covid-19 de Caroline du Sud, aux États-Unis, a fait surface, des enquêteurs ont retrouvé les contacts de chaque personne dont le test était positif. Jenny Meredith, professeur de pathologie à l’école de médecine de l’université de Caroline du Sud, souligne que cette méthode est essentielle pour relancer l’économie sans déclencher une flambée des cas de coronavirus ni submerger les systèmes de santé.

Garder le moral

Nous en avons tous assez, nous sommes anxieux et parfois déprimés par les la crise. Heureusement, notre réseau mondial nous donne quelques conseils sur la manière de faire face aux conséquences sur notre santé mentale et notre bien-être.

Nicholas Joyce, psychologue à l’université de Floride du Sud, souligne que la thérapie en ligne est en train de prendre son envol pour aider ceux qui luttent contre les problèmes de santé mentale pendant la pandémie. Il affirme que Covid-19 a clairement montré que la télésanté constitue une voie d’avenir.

Simon Rosenbaum et Jill Newby, de l’UNSW australienne, présentent eux les caractéristiques d’une bonne santé mentale et donnent quelques conseils pour éviter le blues lié au Covid-19.

Quiconque a eu la chance de passer du temps dans la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador sait que l’endroit lui-même peut apaiser les nerfs fragilisés. Natalie Slawinski de l’Université Memorial et Wendy K. Smith de l’Université du Delaware racontent comment une entreprise sociale a sauvé l’avant-poste de pêche isolé de l’île Fogo après l’effondrement de l’industrie de la morue. Une histoire qui peut plus largement inspirer toutes les communautés locales ébranlées par la pandémie de Covid-19.