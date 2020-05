Coronavirus : le point hebdomadaire sur la couverture internationale (9)

Alors que les courbes de progression de la pandémie ont atteint un plateau dans de nombreux pays, les restrictions imposées de par le monde et les mesures de confinement commencent à être levées. Pour ce neuvième point international, Le réseau d’experts de The Conversation a analysé les derniers développements en matière de santé publique et examiné en détail les applications de traçage qui, selon les gouvernements, permettront de contenir les taux d’infection.

Mais que se passe-t-il après le confinement ? Il est clair qu’il n’y a pas de simple retour aux affaires courantes.

Cette semaine, nous commençons par examiner certains des contenus que nous avons publiés sur l’impact économique spectaculaire de la pandémie jusqu’à présent, afin de mieux comprendre ce qui pourrait suivre.

Qui paiera la note ?

Pendant des semaines, les analystes se sont gratté la tête du fait des bons résultats des bourses mondiales en dépit de la pandémie. Mais deux jours de baisse en raison des mauvais bilans de plusieurs grosses entreprises ont permis de faire face à la réalité. Dans ce contexte, de nombreux spécialistes se sont demandé quelle serait la prochaine étape.

S’attaquer à tous les paradis fiscaux . Une grande partie de l’Europe continentale parle de refuser d’étendre les aides aux entreprises qui placent leur argent à l’étranger, ce qu’Atul Shah de l’Université de Londres estime être une mesure salutaire. Mais il souligne que ces même pays n’incluent pas les paradis fiscaux internes à l’UE…

Repensez à la protection sociale européenne . Daniel Hidalgo et Sergio Solbes, de l’université de Las Palmas, affirment que s’il est vrai qu’il faut un plan Marshall pour rééquilibrer l’Europe, ce dernier doit s’accompagner d’un programme complet de protection sociale.

Les bons de guerre pourraient être utiles . James Morley de l’Université de Sydney et Richard Holden de l’Université de Nouvelle-Galles-du-Sud donnent le point de vue australien sur les faillites potentielles liées au Covid : ils prévoient l’émission d’"obligations de guerre" et un stimulus sans précédent.

Les prix du pétrole pourraient ne pas se redresser. L’or noir est à son plus bas niveau depuis de nombreuses années. Mark Shackleton de l’Université de Manchester au Royaume-Uni analyse ce que disent les marchés à terme sur les évolutions des prix d’ici la fin de l’année 2020.

Lever ou ne pas lever les restrictions

C’est la grande question que se posent de nombreux pays. L’Allemagne et certains États américains ont déjà commencé.

Voici ce que disent nos experts :

Attention, Royaume-Uni . Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a mis en garde contre une libération anticipée, qualifiant ce moment de « risque maximal ». Christian Yates, de l’université de Bath au Royaume-Uni, est du même avis. Il explique que le Royaume-Uni a effectivement connu un pic d’infection, mais qu’il risque une deuxième vague.

Réouverture forcée aux États-Unis . Les manifestants d’extrême droite aux États-Unis ont demandé la réouverture de l’économie. Shannon Reid de l’Université de Caroline et Matthew Valasik de l’Université d’État de Louisiane affirment qu’il s’agit là aussi d’une démarche politique. Diana Daly, de l’université d’Arizona, qui a examiné en détail le mouvement, souligne qu’il est loin de se limiter aux seuls suprémacistes blancs.

Ce à quoi ressemblera le pic mondial . Danny Dorling de l’Université d’Oxford dévoile trois nouveaux graphiques pour montrer ce qu’il advient des taux de contamination dans le monde. Il voit de plus en plus de preuves que les taux de mortalité convergent.

Applications de traçage et confidentialité. Le revers de la médaille de la levée du confinement est l’utilisation d’applications pour smartphones qui permettent de tracer les personnes contaminées et leurs contacts. Ce qui soulève moult inquiétudes quant aux libertés civiles. Plusieurs auteurs de l’IMD en Suisse et de l’Université de Copenhague suggèrent comment un dispositif pourrait être mis en place sans pour autant porter atteinte à la vie privée.

La chasse aux vaccins et médicaments

Il y a deux courses livrées ici en parallèle : l’une pour trouver un vaccin et l’autre pour trouver des médicaments qui peuvent aider à contrer la maladie.