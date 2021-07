Dans la Charte olympique, de la politique entre les lignes

Disclosure statement

Julien Longhi a reçu des financements de CY Fondation en 2020, dans le cadre du projet #Locomotive (Linguistique orientée motivation sportive), dont il était le porteur. Carine Duteil et Arnaud Richard ont participé à ce projet de recherche, qui se développe depuis en lien avec l'Olympisme.

Arnaud RICHARD est Président de l'Académie Nationale Olympique Française (ANOF) et membre du comité de l'éducation de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU). Il est également expert en terminologie auprès du ministère en charge des sports.

Carine Duteil does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.