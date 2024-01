De la euforia a la preocupación: los verdaderos riesgos de las bebidas energéticas

Disclosure statement

Gema Aonso-Diego recibe fondos del Ministerio de Ciencia (MCIU/AEI/10.13039/501100011033) y de la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR (ref.: JDC2022-048311-I).

Andrea Krotter Díaz recibe fondos del Gobierno del Principado de Asturias (Programa "Severo Ochoa" para la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias; referencia: PA-21-PF-BP20-015)

Ángel García Pérez does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.