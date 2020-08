Des scientifiques ont intentionnellement déversé du pétrole dans un lac canadien

Disclosure statement

Jeffrey Cederwall reçoit des fonds du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) dans le cadre du programme LEADERS-CREATE : Program for Leaders in Water and Watershed Sustainability. Cette recherche a été menée dans le cadre de l'étude BOREAL (Boreal-lake Oil Release Experiments by Additions to Limnocorrals) financée par une subvention de partenariat stratégique du CRSNG accordée à Jules Blais (uOttawa), Mark Hanson (uManitoba) et Diane Orihel (Queen'sU). La recherche a également été financée par une subvention et des contributions en nature d'Environnement et changements climatiques Canada dans le cadre du Plan de protection des océans, des contributions en nature de Pêches et Océans Canada, du Conseil national de recherches du Canada et de l'IIDD - Région des lacs expérimentaux, ainsi qu'une subvention de démarrage de recherche de la Queen's University accordée à Diane Orihel.

