« Dis-moi, pourquoi on envoie des robots sur Mars ? »

Aller sur Mars, c’est un voyage qui dure 6 mois ! Donc un an pour faire l’aller-retour. De plus, pour l’instant on a envoyé des robots avec succès, mais on n’a jamais essayé de les faire repartir. Donc envoyer un humain sur Mars, on ne sait pas faire. Les robots accomplissent déjà beaucoup sur la planète rouge : ils étudient la composition de la planète, cherchent des traces de vie anciennes, prennent des photos, et envoient ses informations sur Terre pour les scientifiques puissent les étudier.

Les enfants posent naturellement beaucoup de questions, ce qui correspond à un besoin essentiel de comprendre l’environnement dans lequel ils évoluent. Depuis 2019, notre média propose des articles de vulgarisation scientifique à destination des plus petits et de leurs parents. Réalisés avec des chercheurs, ils répondent à des questions posées par les enfants et apportent des explications claires et ludiques à leurs interrogations. Retrouvez l’ensemble des réponses à ces questions dans « Dis-moi, pourquoi… ? » Le podcast qui répond simplement aux questions des enfants.

Crédits : Une production Making Noise par Making Waves et The Conversation France. Conception, Benoît Tonson et Fabrice Rousselot. Direction artistique, Alexandre Plank. Coordination, Hervé Marchon. Réalisation, Romain Masson assisté de Rodrigue Dibanzila et Momar Fall. Musique, Emma Esdourrubailh. Mixage, Martin Delafosse.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science, qui a lieu du 1er au 11 octobre 2021 en métropole et du 5 au 22 novembre 2021 en outre-mer et à l’international, et dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition a pour thème : « Eureka ! L’émotion de la découverte ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.